New York borsası yükselişle kapandı

S&P 500 endeksi yüzde 0,77 artışla 7.501,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,88 kazançla 26.635,22 puana yükseldi. Her iki endeks de kapanışta rekor seviyelere ulaştı.

Trump'ın Pekin'deki temasları ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, yatırımcıların odağında yer alırken pay piyasalarında teknoloji hisselerindeki yükselişin etkisiyle pozitif seyir izlendi.

Siyasi kurmaylarının yanı sıra Nvidia Üst Yöneticisi Jensen Huang ile Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk gibi Amerikan şirketlerinin temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetle Çin'de temaslarda bulunan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için bir araya geldi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisinin liderlerinin görüşmesinden çıkan mesajlar yakından izlenirken, Çin Devlet Başkanı Şi, iki ülkenin rakip değil ortak olması gerektiğini ifade etti.

İran konusunda ise Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması" konusunda mutabık kaldığını açıkladı.

Trump, Fox News'e verdiği röportajda da Şi'nin İran'la anlaşma ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda yardımcı olmaya hazır olduğunu söylediğini belirtti.

Ayrıca Trump, Şi'nin Amerikan uçak üreticisi Boeing'den 200 uçak satın almayı kabul ettiğini açıkladı. Buna rağmen Boeing hisseleri günü yüzde 4,7 kayıpla tamamladı.

Trump'ın ziyareti sürerken uluslararası basındaki haberlerde, ABD'nin yaklaşık 10 Çinli şirketin Nvidia'nın H200 çipini satın almasına onay verdiği bildirildi. Söz konusu haberlerin ardından Nvidia'nın hisseleri yüzde 4,4 değer kazandı.

Orta Doğu'da süren gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik kaygılara rağmen özellikle yarı iletken şirketleri öncülüğünde teknoloji hisselerinde son günlerde görülen yükseliş piyasaları desteklemeyi sürdürdü.

Teknoloji şirketleri arasında Cisco hisselerindeki yükseliş öne çıktı. Şirketin yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 4 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklamasına karşın yıllık gelir beklentisini yukarı yönlü revize etmesinin ardından hisseleri yüzde 13,4 değer kazandı.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de perakende satışlar nisanda aylık bazda yüzde 0,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

Söz konusu dönemde satış tutarındaki en yüksek artış, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yükselen petrol fiyatlarına bağlı olarak benzin istasyonlarında görüldü.

Ülkede ithalat fiyat endeksi nisanda aylık yüzde 1,9, ihracat fiyat endeksi yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 9 Mayıs ile biten haftada, önceki haftaya kıyasla 12 bin kişi artarak 211 bine yükseldi ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Para politikası tarafında ise ABD'de enflasyonun hızlandığını gösteren veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini yıl sonuna kadar mevcut seviyede tutacağına yönelik beklentiler güçlenirken, Fed yetkililerinin açıklamaları takip edildi.

Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, devam eden enflasyonu ekonomi açısından en acil risk olarak gördüğünü belirtti.

Kripto para piyasasında, ABD Senatosunun Bankacılık Komitesinin sektöre yasal netlik kazandırmayı hedefleyen ve "CLARITY" olarak bilinen yasa tasarısını onaylayarak Senato Genel Kurulu'na sevk etmesi sonrası Bitcoin'in fiyatı gün içinde 82 bin dolara kadar yükseldi.