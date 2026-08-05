Salah etkisi sahaya çıkmadan başladı: Trabzonspor hisseleri hareketlendi

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Trabzonspor'un Mohamed Salah transferi, futbol dünyasının yanı sıra finans piyasalarında da ses getirdi.

Mısırlı yıldızın bordo-mavili takıma katılmasıyla kulübün borsadaki hisseleri ve kripto varlığı yükselişe geçti.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da uzun yıllar forma giyen Salah, hızı, golcülüğü ve istikrarlı performansıyla dünyanın en başarılı kanat oyuncuları arasında gösteriliyor. Transfer döneminin en çok konuşulan futbolcularından olan Mısırlı yıldızın yeni adresi Trabzonspor oldu.

İlk hareket KAP açıklamasıyla başladı

Bordo-mavili kulübün Salah'ın transferi için resmî görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmesi, TSPOR hisselerinde yükselişi beraberinde getirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'ne ait hisse, dün günü yüzde 6,52 değer kazancıyla 0,98 TL'den tamamladı.

Anlaşmanın ardından yükseliş sürdü

Transferin resmiyet kazanmasıyla TSPOR hisselerine yönelik ilgi yeni işlem gününe de taşındı. Güne 1,01 TL'den başlayan hisse, işlemler sırasında 1,02 TL seviyesine kadar yükseldi.

3 Ağustos'ta 0,92 TL'den kapanan TSPOR, 5 Ağustos'ta 1,02 TL'ye ulaştı. Böylece kulübün hisseleri son iki işlem gününde yüzde 10,87 değer kazandı.

Salah'ın takıma katılmasının oluşturduğu beklenti, kulübün yalnızca borsadaki performansını değil dijital varlığını da etkiledi. Trabzonspor Fan Token (TRA) da transfer haberinin ardından dikkat çekici bir değer artışı kaydetti.