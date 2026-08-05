Teknoloji Asya’yı ayağa kaldırdı: Avrupa artıda, Nasdaq’ta bilanço baskısı

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Küresel piyasalar, Wall Street’te rekorlarla tamamlanan seansın ardından teknoloji hisselerinin öncülüğünde yeni güne güçlü başladı. Asya’da Japonya ve Güney Kore öne çıkarken, vadeli endekslerde Avrupa daha iyimser bir görünüm sergiledi.

Wall Street rekorla kapandı

ABD borsalarında güçlü şirket bilançoları ve yapay zekâ yatırımlarına ilişkin iyimserlik risk iştahını artırdı. S&P 500 yüzde 1,79, Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 2,59 ve Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 1,71 yükselerek günü tamamladı.

Caterpillar başta olmak üzere büyük şirketlerden gelen güçlü beklentiler sanayi hisselerini desteklerken, teknoloji şirketlerine yönelik alımlar Nasdaq Bileşik Endeksi’ndeki yükselişin hızlanmasını sağladı.

Wall Street’teki pozitif hava Asya piyasalarına da taşındı. Ancak seans sonrasında açıklanan bazı teknoloji bilançoları, ABD vadeli endekslerinde yükselişin aynı güçte devam etmesini engelledi.

Japonya ve Güney Kore’de güçlü yükseliş

Japonya’da Nikkei 225 Endeksi yüzde 3’e yakın yükselerek 65 bin 800 puanın üzerine çıktı. Elektronik, yarı iletken ve teknoloji şirketlerindeki alımlar endeksin güçlü performansında belirleyici oldu.

Güney Kore’de KOSPI Endeksi yüzde 3,4 yükseldi. Son dönemde sert dalgalanmaların görüldüğü Güney Kore piyasasında teknoloji ve çip hisselerine dönen alımlar kayıpların önemli bölümünün telafi edilmesini sağladı.

Japonya hariç Asya-Pasifik piyasalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1,5 değer kazanırken, Avustralya piyasası yüzde 0,7 yükseldi. Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1’in üzerinde artış kaydetti.

Hong Kong’da Hang Seng Endeksi ise yataya yakın kaldı. ABD’nin Çin üretimi veri merkezi ve yapay zekâ bileşenlerine yönelik yeni ithalat kısıtlamaları hazırladığına ilişkin haberler, bazı Çinli teknoloji şirketlerinde satış baskısı oluşturdu.

Avrupa vadeli endeksleri güne artıda başlamaya hazırlanıyor

Asya’daki yükseliş Avrupa vadeli endekslerine de yansıdı. EURO STOXX 50 vadeli endeksi yüzde 0,3, Almanya’nın DAX vadeli endeksi yüzde 0,5 ve İngiltere’nin FTSE 100 vadeli endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Avrupa piyasalarında teknoloji ve yarı iletken şirketlerinin yanı sıra petrol fiyatlarındaki gerilemeden olumlu etkilenebilecek ulaştırma, sanayi ve tüketim şirketlerinin izlenmesi bekleniyor.

Enerji maliyetlerindeki düşüş, Avrupa ekonomisinde enflasyon baskısının hafifleyebileceği beklentisini de destekliyor. Bu durum, tahvil faizlerinde görülen gerilemeyle birlikte hisse senetleri açısından olumlu bir zemin oluşturuyor.

Nasdaq vadeli endeksi neden geride kaldı?

ABD vadeli endekslerinde ise daha temkinli bir görünüm hâkim oldu. S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,2 yükselirken, Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,1 geriledi.

AMD’nin finansal sonuçları piyasa beklentilerini aşmasına rağmen şirket hisseleri seans sonrası işlemlerde yüzde 9 düştü. Yatırımcıların güçlü sonuçların ardından kâr satışına yönelmesi, teknoloji hisselerine ilişkin yüksek beklentilerin fiyatlara büyük ölçüde yansıdığı değerlendirmelerini güçlendirdi.

SpaceX hisseleri de yüksek yatırım harcamalarının nakit akışı üzerindeki baskısına ilişkin endişelerle seans sonrası işlemlerde yüzde 7,5 geriledi.

Yapay zekâ, veri merkezi ve uzay teknolojilerine yönelik yatırımlar büyümeyi desteklerken, bu yatırımların borçlanma ve finansman maliyetleri küresel piyasaların yakından izlediği yeni risk başlıklarından biri hâline geldi.

Petrolün düşüşü tahvil piyasasını rahatlattı

Orta Doğu’daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelerde ilerleme sağlanabileceği beklentisi petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 düşüşle 79 dolar çevresine, ABD tipi ham petrol ise 75 dolar seviyesine geriledi.

Brent petrol, temmuz ayında gördüğü 102 dolar seviyesinin oldukça altında bulunuyor. Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, enerji kaynaklı enflasyon endişelerini azaltırken küresel tahvil piyasalarını destekledi.

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta gördüğü yüzde 4,74 seviyesinden yüzde 4,62 çevresine geriledi. Piyasaların Fed’in eylül ayında faiz artıracağına ilişkin beklentisi de yüzde 67’den yüzde 57’ye düştü.

Altının ons fiyatı düşen tahvil faizlerinden destek bularak yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 80 dolar çevresinde işlem gördü.

Gözler ABD istihdam verilerine çevrildi

Küresel piyasaların kısa vadeli yönünde petrol fiyatları, teknoloji şirketlerinin bilançoları ve ABD’den gelecek istihdam verileri belirleyici olacak.

Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi, Fed’in eylül toplantısında atacağı adıma ilişkin beklentilerin yeniden şekillenmesine neden olabilir.

İstihdam piyasasının güçlü kalması faiz artışı olasılığını yeniden artırabilir. Daha zayıf bir veri ise tahvil faizlerini aşağı çekerken teknoloji ve büyüme hisselerine yönelik talebi destekleyebilir.