HSBC kârını yüzde 23 artırdı: 1 milyar dolarlık geri alım açıkladı

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Avrupa’nın en büyük bankalarından HSBC, yılın ilk yarısında hem faiz gelirlerini hem de servet yönetimi gelirlerini büyüttü. Sonuçlar, geçen yıl bilançoyu aşağı çeken tek seferlik kalemlerin etkisinin ortadan kalkmasıyla daha da güçlendi.

İkinci çeyrekte kâr yüzde 60 arttı

HSBC Holdings’in 2026’nın ilk yarısındaki vergi öncesi kârı, geçen yılın aynı dönemine göre 3,7 milyar dolar artarak 19,5 milyar dolara ulaştı. Böylece bankanın vergi öncesi kârındaki yıllık artış yüzde 23 oldu.

Vergi sonrası kâr da yüzde 23 yükselerek 15,3 milyar dolara çıktı. Geçen yılın ilk yarısında bu rakam 12,4 milyar dolar seviyesindeydi.

İkinci çeyrekteki artış daha belirgin gerçekleşti. Bankanın vergi öncesi kârı yüzde 60 artarak 10,1 milyar dolara, vergi sonrası kârı ise yüzde 63 yükselerek 7,9 milyar dolara ulaştı.

Ancak kârdaki sıçramanın tamamı faaliyetlerdeki büyümeden kaynaklanmadı. Geçen yıl Bank of Communications iştirakiyle ilgili kaydedilen 2,1 milyar dolarlık değer düşüklüğü, karşılaştırma dönemindeki kârı aşağı çekmişti.

Tek seferlik kalemler hariç tutulduğunda ve sabit kurla hesaplandığında vergi öncesi kâr 1,1 milyar dolar artarak 20,4 milyar dolara çıktı.

Faiz geliri ve servet yönetimi öne çıktı

HSBC’nin ilk yarı geliri yüzde 11 artarak 37,7 milyar dolara yükseldi. Gelir artışında bankacılık faaliyetlerinden sağlanan faiz kazançları ile servet yönetimi ve kurumsal işlem bankacılığı gelirleri etkili oldu.

Bankacılık net faiz geliri 1,6 milyar dolar artarak 22,9 milyar dolara ulaştı. Mevduat hacmindeki büyüme ve bankanın bilançosundaki bazı varlıkları daha yüksek faiz oranlarıyla yeniden değerlendirmesi gelirleri destekledi.

Net faiz marjı geçen yılın aynı dönemine göre 4 baz puan yükselerek yüzde 1,61 oldu. Piyasa faizlerindeki düşüşün yarattığı baskı ise artan işlem hacmi ve bilanço yönetiminden sağlanan kazançlarla sınırlandı.

Servet yönetiminden elde edilen ücret ve diğer gelirler 4,6 milyar dolardan 5,5 milyar dolara çıktı. Kurumsal müşterilere sunulan ödeme, nakit yönetimi ve ticaret finansmanı hizmetlerini kapsayan işlem bankacılığı gelirleri de 6,1 milyar dolara yükseldi.

Bankanın müşteri kredileri yıl sonuna göre 34 milyar dolar arttı. Kur etkisinden arındırılmış büyüme ise 40 milyar doları buldu. Müşteri hesaplarındaki artış da raporlanan rakamlarla 41 milyar dolar, sabit kurla 56 milyar dolar oldu.

Kredi zararları yükseldi

HSBC’nin güçlü gelir performansına karşın kredi zararları ve karşılık giderleri yükseldi. Beklenen kredi zararları, geçen yılın ilk yarısına göre 400 milyon dolar artarak 2,4 milyar dolara çıktı.

Karşılıklardaki artışta İngiltere’de dolandırıcılıkla bağlantılı bir menkul kıymetleştirme işlemi için ayrılan 400 milyon dolar ile Hong Kong ticari gayrimenkul sektörüne ilişkin 200 milyon dolarlık gider etkili oldu.

Banka ayrıca Orta Doğu’da devam eden çatışmaların ekonomik görünümde yarattığı belirsizlik için de karşılık ayırdı. HSBC, 2026 genelinde kredi zararlarının ortalama müşteri kredilerine oranının yaklaşık 45 baz puan olmasını bekliyor.

Faaliyet giderleri ise teknoloji yatırımları ve enflasyonun etkisiyle yüzde 2 artarak 17,4 milyar dolara yükseldi. Organizasyonun sadeleştirilmesiyle sağlanan tasarruflar, maliyet artışının daha yüksek seviyelere çıkmasını önledi.

HSBC’nin ana sermaye yeterlilik oranı yıl sonuna göre 0,8 puan düşerek yüzde 14,1 oldu. Düşüşte Hang Seng Bank’ın tamamen satın alınması, temettü ödemeleri ve risk ağırlıklı varlıklardaki artış etkili oldu.

Hissedara temettü ve geri alım

HSBC yönetim kurulu, 2026’nın ikinci ara dönem temettüsünü hisse başına 10 sent olarak belirledi. Banka ayrıca 1 milyar dolara kadar hisse geri alımı başlatmayı planladığını açıkladı.

Geri alım programının bankanın üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacağı tarihe kadar tamamlanması hedefleniyor. Bu karar, HSBC’nin Hang Seng Bank’ı tamamen satın alma planını açıklamasından bu yana duyurduğu ilk hisse geri alım programı oldu.

Banka, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında tek seferlik kalemler hariç ortalama maddi özkaynak kârlılığını en az yüzde 17 seviyesinde tutma hedefini korudu.

HSBC, 2026 yılı bankacılık net faiz geliri beklentisini de “yaklaşık 46 milyar dolar” seviyesinden “en az 46 milyar dolar” seviyesine çıkardı. Banka, faiz görünümünün gelirler açısından destekleyici kalmasını bekliyor.

Bununla birlikte kredi zararlarındaki yükseliş, jeopolitik riskler, Hong Kong ticari gayrimenkul piyasası ve teknoloji yatırımlarının maliyeti, yılın ikinci yarısında HSBC bilançosunda izlenecek başlıklar arasında bulunuyor.