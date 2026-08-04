ARD Grup’a (ARDYZ) 31,9 milyon TL’lik kamu siparişi
ARD Grup Bilişim, adı açıklanmayan bir kamu kurumundan KDV hariç 31 milyon 956 bin 900 TL tutarında bilişim ürünü siparişi aldı. Şirket, teslimatların ciro ve kârlılığa olumlu katkı sağlamasını bekliyor; işin başlangıcı 3 Ağustos olarak bildirildi.
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ARD Grup Bilişim Teknolojileri AŞ (ARDYZ), bir kamu kurumuyla bilişim ürünlerinin tedarikine yönelik yeni iş ilişkisi kurduğunu açıkladı. Müşterinin adı paylaşılmazken siparişin KDV hariç bedeli 31 milyon 956 bin 900 TL olarak duyuruldu.
İş ilişkisinin başlangıç tarihi 3 Ağustos 2026 olarak bildirildi. Şirket, sipariş kapsamındaki teslimatların ciro ve kârlılığı olumlu etkilemesini bekliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ