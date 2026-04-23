S&P 500 endeksinde tarih fırsat mı geldi

S&P 500 endeksi son beş yılda yatırımcılara tarihi getiriler sunan nadir bir piyasa olayını yeniden yaşıyor. İşlemler 17 Nisan'da sona erdiğinde, S&P 500 endeksi ve Nasdaq Bileşik endeksi tarihi zirvelerine ulaştı. Piyasada korku endeksi olarak bilinen (VIX) oynaklık oranlarındaki ani ve sert düşüşler, endeksin önümüzdeki beş yıl içinde değerini ikiye katlama potansiyelinin en belirgin ipucunu oluşturuyor.

Dow Jones Sanayi Endeksi ise bu rekora katılmaya sadece bir gün uzaklıkta kaldı. Nasdaq ayrıca 21. yüzyılın en uzun serisi olan 13 günlük bir kazanç serisi yakaladı. Hisse senetlerinin gerilemesi için pek çok neden bulunsa da, gösterge endeks iyimser yatırımcıların geleceğe dair umutlu olması için tarihsel açıdan güçlü bir gerekçe sundu.

S&P 500 endeksi için oynaklık düşüşü uzun vadeli yatırımcılara ne anlatıyor

ABD ve İsrail güçleri 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılara başlatmıştı. Bu durum İran'ın Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere kapatmasına yol açmıştı. Bu kapanma, küresel talebin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen günlük 20 milyon varil petrol sevkiyatını kesintiye uğrattı. Yaşanan bu gelişmeler Wall Street'te büyük bir belirsizlik yarattı.

İran savaşının başlamasını takip eden haftalarda ham petrol ve enerji fiyatları sert bir yükseliş yaşadı. Bu durum ABD enflasyonunda hızlı bir artışa neden oldu. Savaşın ne kadar süreceği ve artan enerji fiyatlarının enflasyonu ne kadar etkileyeceği konusundaki belirsizlikler, Dow Jones Sanayi Endeksi ve Nasdaq Bileşik endeksi üzerinde düzeltme baskısı yarattı.

Tarihsel veriler piyasalarda güçlü yükselişlere işaret ediyor

Yaşanan bu süreç, CBOE Oynaklık Endeksi'nin de hızla yükselmesine yol açtı. Piyasada VIX olarak bilinen bu endeks, piyasa genelindeki opsiyon sözleşmelerinin 30 günlük zımni oynaklığını ölçüyor. VIX endeksinin yükselmesi, yatırımlarda daha fazla korkunun ve belirsizliğin fiyatlandığı anlamına geliyor.

VIX, 27 Şubat ile 27 Mart arasında 20 seviyesinin altından 31,05'e fırladı. Ancak 17 Nisan'da sona eren üç haftalık süreçte VIX endeksi yaklaşık yüzde 44 oranında gerileyerek 17,48 seviyesine indi. Creative Planning Baş Piyasa Stratejisti Charlie Bilello'ya göre, bu gelişme kayıtlara yeni bir rekor olarak geçti.

Yatırımcılar için riskler ve tarihi fırsatlar dengeleniyor

VIX, 1990'dan bu yana üç hafta içinde yüzde 34,7 veya daha fazla düştüğü 20'nci olayı kaydetti. Meydana gelen bu son oynaklık düşüşü, şimdiye kadar kaydedilen en büyük beşinci düşüş oldu. Oynaklık oranlarındaki keskin düşüşler, genellikle Dow Jones Sanayi Endeksi ve Nasdaq Bileşik endeksi içinde kısa vadeli sıçramalara eşlik ediyor.

Tarihsel veriler incelendiğinde, bu tür düşüşlerin aynı zamanda gelecekteki yüksek getirilerin de yolunu açtığı görülüyor. Büyük çaplı üç haftalık oynaklık düşüşlerinden bir yıl sonra, S&P 500 endeksi temettüler dahil ortalama yüzde 19,9 oranında yükseldi. Karşılaştırma yapmak gerekirse, söz konusu borsa göstergesi kuruluşundan bu yana toplam getiri bazında yıllık ortalama yüzde 10 civarında değer kazandı.

Oynaklık verisi uzun vadeli beklentileri nasıl şekillendiriyor

Üç haftalık oynaklık düşüşünün ardından yatırımcılar daha uzun vadeli baktığında, piyasa performansı daha da umut verici bir tablo çiziyor. Beş yıllık ortalama toplam getiri yüzde 100,1 seviyesine ulaştı. Dahası, incelenen tüm uygun olaylarda, yatırım araçları her üç haftalık oynaklık düşüşünden iki, üç, dört ve beş yıl sonra daha yüksek seviyelerde işlem gördü.

Artan oynaklık ve belirsizlik dönemleri yatırımcıları tedirgin etse de, geçmiş veriler sermayeyi değerlendirmek için Wall Street'in tarihsel fırsatlar sunduğunu gösteriyor. Hisse senedi piyasasındaki zorlukların kısa sürede ortadan kalkması beklenmiyor. Ancak 36 yıllık veriler göz önüne alındığında durum farklı bir yöne evriliyor.

S&P 500 endeksi dışındaki hisse senetleri tarihi getiriler sunabiliyor

S&P 500 endeksi yatırımları güvenli bir liman olarak görülse de, piyasa analistleri doğru hisse seçimiyle piyasanın çok üzerinde getiriler elde edilebileceğine dikkat çekiyor. Özellikle doğru zamanda yapılan teknoloji ve yayıncılık sektörü yatırımlarının, piyasanın kendi getirisini katlayarak artırdığı tarihi verilerle kanıtlanıyor.

Uzmanlar, geçmişte erken aşamada keşfedilen büyüme odaklı şirket hisselerine yapılan yatırımların, yıllar içinde devasa değerlere ulaştığı örnekleri hatırlatıyor. S&P 500 endeksi genel pazarın büyümesini yansıtırken, bireysel hisse senedi yatırımları çok daha agresif bir büyüme potansiyeli barındırıyor.

Piyasa verileri gelecekteki servet inşasına yön veriyor

Yaşanan bu son oynaklık düşüşünün kısa vadeli dalgalanmaların ötesine geçerek Dow Jones Sanayi Endeksi, S&P 500 endeksi ve Nasdaq Bileşik endeksi için uzun vadeli ve kalıcı bir yükseliş trendini desteklediği anlaşılıyor. Analistler, tarihsel verilerin yatırımcılar için bir pusula niteliği taşıdığının altını çiziyor.

Genel tabloya bakıldığında, piyasaları etkileyen olumsuz rüzgarlar tam olarak dinmemiş olsa da, veriler uzun vadeli yatırımcılar için yıllık görünümde büyük fırsatların devam ettiğini doğruluyor. Hem geniş tabanlı endeksler hem de stratejik hamleler, yatırımcıların gelecekteki varlık dağılımlarında kritik rol oynamaya devam ediyor.