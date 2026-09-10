Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 10 Eylül 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (10 Eylül Perşembe Döviz Kurları)

10 EYLÜL DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 48,45 liradan, euro 56.30 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

Cihan Oruçoğlu
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların dünkü efektif kurunu alışta 48,3567, satışta 48,5504 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 48,3388, satışta 48,5325 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda dün akşam itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1630, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 153,4 düzeyinde seyrediyor.

Dolar yeni güne nasıl başladı?

Yeni günde Dolar/TL  48,4500 (alış) 48,4700’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
56,3000 TL seviyelerinde seyrediyor.

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