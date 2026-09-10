Google Avrupa’daki en büyük yatırımını Finlandiya’da yapacak

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Yapay zekâ yarışında ihtiyaç duyduğu işlem gücünü artıran Google, rotasını Kuzey Avrupa’ya çevirdi. Şirket, Finlandiya’nın soğuk iklimini ve düşük karbonlu elektriğini kullanarak dört kentte büyük bir veri merkezi ağı kurmaya hazırlanıyor.

Yatırım dört kente yayılacak

Google, 2027 ve 2028 yıllarında Finlandiya’daki yapay zekâ ve dijital altyapı yatırımlarına en az 13 milyar euro ayıracak. Yaklaşık 15,1 milyar dolara karşılık gelen tutar, şirketin Avrupa’da bugüne kadar açıkladığı en büyük tek yatırım olacak.

Proje kapsamında ülkenin kuzeyindeki Kajaani, Muhos ve Vaala kentlerinde üç yeni veri merkezi kurulacak. Hamina’daki mevcut tesis de genişletilerek şirketin Finlandiya’daki veri merkezi ağı dört kente çıkarılacak.

Yeni merkezlerin Gemini, Google Arama, Haritalar ve YouTube gibi hizmetlerde artan işlem gücü ihtiyacını karşılaması planlanıyor. Yatırım kapsamında elektrik şebekesi, batarya depolama ve temiz enerji projeleri de desteklenecek.

Finlandiya’nın soğuğunu kullanacak

Finlandiya’nın tercih edilmesinde ülkenin soğuk iklimi, güçlü elektrik şebekesi ve düşük karbonlu enerji kaynakları etkili oldu. Veri merkezlerindeki binlerce sunucunun soğutulması büyük miktarda elektrik tüketirken düşük sıcaklıklar maliyetleri azaltıyor.

Google, Finlandiya’daki ilk veri merkezini 2009 yılında Hamina kentindeki eski bir kâğıt fabrikasında kurmuştu. Finlandiya Körfezi’nden alınan soğuk deniz suyunun kullanıldığı tesis, enerji tüketimini azaltan soğutma sistemiyle öne çıkıyor.

Yeni merkezlerde de ülkenin iklim avantajından yararlanılması planlanıyor. Finlandiya böylece istikrarlı elektrik arzının yanı sıra doğal soğutma imkânıyla Avrupa’daki yapay zekâ yatırımlarının merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Nükleer santralin yarısını kullanacak

Yatırımın en dikkat çekici bölümünü Google ile Finlandiyalı enerji şirketi Fortum arasında imzalanan anlaşma oluşturuyor. Şirket, Loviisa Nükleer Santrali’nin üretim kapasitesinin yüzde 50’ye kadar olan bölümünü kullanacak.

Enerji tedarikinin 2030 yılında başlaması planlanırken anlaşma 22 yıl boyunca devam edecek. Finlandiya’nın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayan Loviisa, veri merkezlerine uzun vadeli ve kesintisiz enerji sağlayacak.

Bu, Google’ın ABD dışında yaptığı ilk nükleer enerji anlaşması olacak. Fortum da sağlanan uzun vadeli gelir güvencesiyle santralin ömrünü 2050’ye kadar uzatmak ve performansını artırmak için yaklaşık 1 milyar euro yatırım yapacak.

Taraflar yeni nükleer enerji kapasitesi, kara tipi rüzgâr santralleri ve enerji depolama sistemleri üzerinde de çalışacak. Şebekeye bağlanacak yeni batarya sistemi, elektriğin pahalandığı soğuk ve rüzgârsız dönemlerde fiyatların dengelenmesine yardımcı olacak.

37 bin kişilik istihdam bekleniyor

Google’ın yatırımı, 2027 ve 2028 yıllarındaki inşaat döneminde Finlandiya genelinde 37 binden fazla kişilik istihdamı destekleyecek. Veri merkezleri faaliyete geçtiğinde ise yılda yaklaşık 7 bin kişiye iş imkânı sağlaması bekleniyor.

Projenin inşaat aşamasında Finlandiya ekonomisine yaklaşık 3,6 milyar euro katkıda bulunacağı hesaplanıyor. Şirket ayrıca yerel topluluklar ile eğitim programları için 31 milyon euro kaynak ayıracak.

Kaynağın bir bölümü, 4 bin 400’den fazla kişinin yapay zekâ ve dijital beceriler konusunda eğitilmesinde kullanılacak. Böylece yatırım yalnızca veri merkezleriyle sınırlı kalmayacak, Finlandiya’nın nitelikli teknoloji iş gücünün büyümesine de katkı sağlayacak.