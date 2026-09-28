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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (28 Eylül Pazartesi Döviz Kurları)

Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 28 Eylül 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

Cihan Oruçoğlu
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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (28 Eylül Pazartesi Döviz Kurları)

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor. Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Yeni günde Dolar/TL  48,8500  (alış) 48,8600’dan (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
55,6300 TL seviyelerinde seyrediyor.

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