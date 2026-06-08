Dolar ve Euro kaç TL oldu? Güncel Dolar/TL, Euro/TL kuru ne kadar? 1 dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? 8 Haziran 2026 güncel dolar ve euro kurları ne kadar?

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Dolar kaç TL oldu, Euro ne kadar? (8 Haziran Pazartesi Döviz Kurları)

8 HAZİRAN DÖVİZ KURU: Döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Yeni günde Dolar 45,74 liradan, euro 53,10 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…

Cihan Oruçoğlu
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İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz kurlarındaki hareket bugün de devam ediyor.

Yatırımcılar, iş insanları ve vatandaşlar, dolar ve Euro’daki son değişimleri yakından takip ediyor.

Yeni günde Dolar/TL 45,7331 (alış) 45,7450’den (satış) işlem görürken, Euro ise aynı saat itibarıyla
53,1076 TL seviyelerinde seyrediyor.

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