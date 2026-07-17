Dolar yön bulmakta zorlanıyor: Enflasyon ve petrol arasında sıkıştı

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Alman Commerzbank, beklentilerin altında kalan ABD enflasyon verilerinin doları baskılarken, yükselen petrol fiyatlarının ise ABD para birimini desteklediğini, bu nedenle doların yön bulmakta zorlandığını belirtti.

Commerzbank, ABD ile İran arasındaki gerilimin etkisiyle yükselen petrol fiyatlarının normal koşullarda doları desteklemesi gerektiğini, ancak son dönemde petrol fiyatlarındaki istikrar ve beklentilerin altında kalan ABD enflasyon verilerinin bu etkiyi sınırladığını değerlendirdi.

Bankanın stratejisti Volkmar Baur, yayımladığı raporda, tüketici ve üretici enflasyonunun beklentilerin altında kalmasının piyasalara farklı bir sinyal verdiğini belirtti. Baur, yükselen petrol fiyatları ile zayıf enflasyon verilerinin dolar üzerinde birbirine zıt etkiler yarattığını ve bu nedenle ABD para biriminin yön bulmakta zorlandığını ifade etti.