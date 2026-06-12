Altın yaşadığı sert yükseliş sonrası geriliyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel piyasalar haftanın son işlem gününde yoğun bir veri akışı ve jeopolitik mesaj trafiği arasında yön bulmaya çalışıyor. Yatırımcıların güvenli liman arayışıyla yakından takip ettiği Altın fiyatları birbirine zıt iki güçlü temanın baskısı altında yön arıyor. ABD Merkez Bankası cephesinden gelen faiz artırım sinyalleri değerli metali aşağı çekerken Orta Doğu eksenli barış umutları kayıpları sınırlamaya çalışıyor. Piyasa uzmanları mevcut tabloyu son yılların en karmaşık fiyatlama davranışlarından biri olarak tanımlıyor.

Altın fiyatlamalarında anlık tepkiler ve kritik seviyeler

Spot piyasada Altın fiyatı şu sıralarda yüzde 0,4 oranında düşüşle 4194 dolar seviyesinde oluşuyor. Satış baskısının sürmesi halinde piyasa aktörleri haftalık toplam kaybın yüzde 3 seviyesini aşacağını öngörüyor. Analistler piyasadaki üst üste ikinci haftalık değer kaybının teknik grafiklerde önemli bir kırılmaya işaret ettiğini vurguluyor.

Vadeli işlem piyasalarında ise tamamen farklı bir rüzgar esiyor. Aralık teslimatlı ABD vadeli kontratları Orta Doğu barış umutlarının yeniden yeşermesiyle yüzde 2,2 oranında sıçrama yaptı. Yaşanan yükseliş fiyatı 4.206,80 dolar seviyesine taşıyarak piyasaya nefes aldırdı.

Hürmüz Boğazı beklentisi ve diplomasi trafiği

Perşembe günü piyasalar adeta bir duygu seli yaşadı. Satışların derinleşmesiyle değerli metal perşembe seansında son altı ayın en düşük seviyesine kadar geriledi. Trump tarafından yapılan sürpriz bir açıklama piyasanın yönünü aniden değiştirdi.

Washington ile Tahran yönetimlerinin hafta sonu bitmeden bir barış anlaşması imzalayabileceği yönündeki demeç piyasalara adeta bir can suyu verdi. Beklenen anlaşmanın Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleşen küresel enerji akışını rahatlatacağı ve tedarik endişelerini gidereceği senaryosu fiyatları hızla yukarı çekti. Günün sonunda Altın piyasası kayıplarını silerek perşembe gününü yüzde 3,5 oranında kazançla tamamladı. Ancak İranlı yetkililer henüz nihai bir mutabakata varılmadığını açıklayarak bölgeye dair belirsizlikleri yeniden yatırımcıların masasına koydu.

Enflasyon kabusu ve Altın üzerinde faiz baskısı

Diplomasi cephesindeki haber akışı geçici bir iyimserlik yaratsa da makroekonomik gerçekler yatırımcı kararlarını şekillendirmeye devam ediyor. Getirisi olmayan fiziki Altın yatırımları yüksek faiz ortamında cazibesini hızla kaybediyor. Mayıs ayına ait üretici fiyatları verisi beklentilerin çok üzerinde bir artışa işaret etti.

Analistler enerji maliyetlerindeki artışın ekonominin tüm katmanlarına yayıldığını ve son üç buçuk yılın en büyük yıllık artışının yaşandığını belirtiyor. Makro verilerin ardından traderlar ABD Merkez Bankası politikalarına dair sıkılaşma bahislerini hızla artırdı. Vadeli işlem piyasaları aralık ayına kadar bir faiz artırımı yapılma ihtimalini yüzde 60 oranında fiyatlamaya başladı.

Diğer değerli metallerde son durum

Küresel emtia piyasalarındaki Altın odaklı satış dalgası sadece tek bir metalle sınırlı kalmadı. Spot gümüş fiyatları piyasadaki genel risk iştahındaki bozulmaya paralel olarak yüzde 0,5 oranında geriledi. Gümüş şu sıralarda ons başına 67,21 dolar seviyesinden işlem görüyor

Endüstriyel kullanım alanı geniş olan platin ise emsallerinden pozitif ayrışmayı başardı. Sanayi talebinin güçlü kalacağı beklentisiyle platin yüzde 0,6 oranında değer kazandı. Platinin ons fiyatı 1.734,08 dolar seviyesine ulaşarak yatırımcısına kazanç sağladı.