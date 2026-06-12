Bakır fiyatları ateşkes ihtimaliyle toparlandı

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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile anlaşmanın henüz kesinleşmediğini ancak hafta sonu içinde bir anlaşma gelebileceğini döylerken, Tahran yönetimi iddialara karşılık sessizliğini korudu.

Buna rağmen, çatışmaların sona erebileceğine yönelik beklentiler emtia piyasalarında risk iştahını artırdı. Asya borsaları yükseliş kaydederken, Londra Metal Borsası'ndaki altı ana metal kontratı da değer kazandı.

Yapay zeka, enerji altyapısı ve yenilenebilir enerji yatırımlarındaki güçlü talep sayesinde uzun vadede olumlu görünümünü koruyan bakır piyasası için savaş önemli bir risk unsuru olurken Jefferies Financial Group bu hafta yayımladığı raporunda, küresel resesyon ihtimalinin bakıra ilişkin yükseliş beklentileri açısından en büyük tehditlerden biri olduğunu belirtti.

Şanghay işlemlerinde bakır fiyatı ton başına yüzde 1,2 yükselerek 13 bin 643,50 dolara çıkarkwn alüminyum yüzde 0,8, çinko ise yüzde 0,7 oranında değer kazandı.