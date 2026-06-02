Bakır piyasasında rüzgar tersine dönüyor Commerzbank'tan şaşırtan hedef

Commerzbank analisti Barbara Lambrecht küresel emtia piyasasının 2026 yılı ilk çeyreğinde 400 bin ton arz fazlası verdiğini raporladı. Uluslararası Bakır Çalışma Grubu verileri temel alınarak hazırlanan analize göre rafine üretim artışı ciddi bir ivme kazandı. Çin ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti merkezli tesisler söz konusu üretim yükselişinde başı çekti. Pazardaki arz fazlası 2025 yılının ilk çeyreğine kıyasla tam üç katına ulaştı.

Tüketim eğilimi güçleniyor maden üretim hızı düşüyor

Küresel bakır talebi yılın ilk çeyreğinde yüzde 1 seviyesinin altında zayıf bir büyüme kaydetti. Analist Barbara Lambrecht arz ve talep dinamiklerinin orta vadede tamamen tersine döneceğini öngörüyor. Tüketim cephesindeki ivmelenme ile birlikte küresel maden üretim büyümesinin yavaşlaması bekleniyor. Sıkılaşan piyasa koşulları metal fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor.

Bakır fiyatları için Commerzbank yıl sonu tahmini

Alman finans kuruluşu Commerzbank uzmanları emtia pazarındaki yapısal dönüşümün fiyat adımlarını hızlandıracağını öngörüyor. Lambrecht pazar dengesinin sıkılaşmasıyla bakır fiyatlarının 2026 yılı sonunda ton başına 14 bin dolara ulaşacağını hesaplıyor. Üretim bandındaki yavaşlama beklentisi beklenen fiyat artışının temel makroekonomik zeminini oluşturuyor. Analistler piyasa dengelerindeki değişimin emtia endekslerine doğrudan yansıyacağını belirtiyor.