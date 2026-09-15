Çin'de çelik sektörü sıkıştı: Üretime fren çağrısı

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Çin'de zayıflayan talep ve büyüyen stokların baskısı altındaki çelik sektöründe, üretimin sınırlandırılması için yeni bir çağrı yapıldı.

Çin Demir ve Çelik Birliği (CISA), WeChat hesabından yayımladığı açıklamada üreticilerden üretim kontrollerine sıkı biçimde uymalarını, üretimi kısıtlama ve stokları azaltma konusunda daha fazla öz disiplin göstermelerini istedi.

44 üreticiden ortak girişim

China Baowu Steel Group ve Shougang Group'un da aralarında bulunduğu 44 büyük çelik üreticisinin ortaklaşa başlattığı çağrı, yıllık yaklaşık 1 milyar ton kapasiteye sahip sektörde üretimi dizginlemeye yönelik son girişim oldu.

Bu adımın arkasında, emlak sektöründe uzun süredir devam eden durgunluk ile altyapı yatırımlarındaki yavaşlamanın iç talebi zayıflatması bulunuyor. Talepteki düşüş, sektörün kronik kapasite fazlası sorununu sürdürmesine neden olurken Pekin yönetimi de üreticilere yıkıcı fiyat rekabetini sonlandırmaları için daha önce defalarca baskı yapmıştı.

Zayıf talep ve artan stoklar kârları eritiyor

CISA, sektörün bu yıl karşılaştığı güçlüklerde iç talepteki zayıflama ve stok birikiminin etkisine dikkat çekti. Birlik, bu iki unsurun “çelik fiyatlarının düşmesine, çelik sektöründeki kârların önemli ölçüde azalmasına ve çelik üreticilerinin üretim ve faaliyetleri üzerinde ciddi baskıya” yol açtığını belirtti.