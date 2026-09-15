Kahvede hava tersine döndü: Arabica 10 haftanın dibini gördü

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Kahve piyasasında son aylarda fiyatları yukarı taşıyan arz sıkışıklığı hikâyesi tersine dönmeye başladı. Arabica vadeli işlemleri haftanın ilk seansında libre başına 2,8150 dolara kadar gerileyerek yaklaşık 10 haftanın en düşük seviyesini gördü. Fiyat daha sonra 2,8630 dolar civarında dengelendi.

ICE depolarına 300 bin çuval gelebilir

Fiyatlardaki baskının önemli nedenlerinden biri, teslimata uygun kahve stoklarında beklenen artış oldu. Yaklaşık 65 bin çuval Arabica kahvenin kalite kontrolü ve sınıflandırma sürecinde bulunduğu belirtilirken, önümüzdeki aylarda ICE depolarına en az 300 bin çuval daha teslim edilmesi planlanıyor.

Bu hareket özellikle önemli çünkü borsa tarafından sertifikalandırılmış Arabica stokları yaklaşık 26 yılın en düşük seviyelerine kadar gerilemişti. Yeni teslimatların sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlaması halinde piyasadaki fiziksel ürün sıkışıklığının önemli ölçüde hafiflemesi mümkün.

Brezilya yağmuru fiyatın yönünü değiştirdi

Kahvedeki ikinci baskı Brezilya'dan geliyor. Dünyanın en büyük kahve üreticisi olan ülkede başlayan yağışlar, yeni sezon Arabica ağaçlarında çiçeklenme koşullarını destekliyor.

Yağışların düzenli devam etmesi gelecek mahsule ilişkin üretim beklentilerini güçlendirebilir. Bu nedenle birkaç hafta öncesine kadar kuraklık ve düşük stoklara odaklanan piyasa, artık daha güçlü üretim ile artan teslimat ihtimalini birlikte fiyatlıyor.

Brezilya ihracatında rekor ağustos

Arz tarafındaki değişimin ilk işaretlerinden biri Brezilya'nın ihracat rakamlarında da görüldü. Ülkenin kahve ihracatı ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 4 milyon 155 bin çuvala ulaştı ve tarihinin en güçlü ağustos performansını kaydetti.

Arabica ihracatı aynı dönemde yüzde 25,7 artışla 2 milyon 866 bin çuvala çıktı. Böylece yeni mahsulün piyasaya ulaşmasıyla birlikte uluslararası pazarda kullanılabilir kahve miktarının yükseldiğine ilişkin sinyaller güçlendi.

Türkiye'de fiyatlara hemen yansımayabilir

Küresel Arabica fiyatındaki gerileme, kahve ithalatçısı ülkeler açısından ham madde maliyetlerini aşağı çekebilecek bir gelişme. Ancak Türkiye'deki paketli kahve ve kafelerdeki satış fiyatlarında aynı hızda düşüş beklemek doğru değil.

Döviz kuru, nakliye, kavurma, ambalaj, işçilik ve diğer işletme maliyetleri nihai fiyat üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Buna karşılık Arabica'daki düşüş kalıcı hale gelir ve Brezilya'daki üretim görünümü güçlenmeye devam ederse, küresel kahve maliyetlerinde son dönemde görülen baskının önemli ölçüde hafiflemesi mümkün.