Bakır rekor zirveden hızla uzaklaşıyor: Sanayi metallerinde Fed satışı

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Sanayi metallerinde geçen hafta görülen güçlü yükselişin ardından rüzgâr tersine döndü. Bakır başta olmak üzere nikel ve çinko Fed toplantısı öncesinde satış baskısı altında kalırken, yüksek enerji fiyatları da metal piyasasında çift yönlü risk yaratıyor.

Bakırdaki hareket özellikle dikkat çekiyor. Londra Metal Borsası’nda geçen hafta 14 bin 779 dolarla tarihi zirveye çıkan üç aylık bakır kontratı, son işlemlerde 14 bin 24,5 dolar seviyesine kadar geriledi. Böylece bakır birkaç işlem gününde zirvesinden yaklaşık yüzde 5 uzaklaşmış oldu.

Bakır Şanghay’da yüzde 3,3 düştü

Bakırdaki satış Asya işlemlerinde daha sert hissedildi. Londra kontratı gece seansında yüzde 1,42 gerilerken, Şanghay’da en fazla işlem gören bakır kontratındaki düşüş yüzde 3,29’a ulaştı.

Açık pozisyonlardaki azalma, yükseliş yönünde pozisyon alan yatırımcıların bir bölümünün piyasadan çıktığına işaret ediyor. Bakırın yalnızca birkaç gün önce rekor seviyelere ulaşmış olması da kâr satışlarının şiddetini artırıyor.

Bakır fiyatları 8 Eylül’de 14 bin 779 dolar ile tarihi zirveyi görmüştü. Mevcut 14 bin dolar civarındaki seviyeler, çok kısa sürede yaklaşık 750 dolarlık geri çekilmeye işaret ediyor.

Fed ve güçlü dolar metalleri sıkıştırıyor

Sanayi metallerindeki satışın arkasındaki en önemli gelişmelerden biri Fed’in 15-16 Eylül toplantısı oldu. ABD’de 10 yıllık tahvil faizinin gün içinde yüzde 5 seviyesini aşması ve dolar endeksinin güçlenmesi, dolar üzerinden fiyatlanan metallere olan talebi baskılıyor.

Yüksek tahvil getirileri yatırımcının riskli varlıklardan çıkmasını teşvik ederken, güçlü dolar ABD dışındaki alıcılar açısından bakır, nikel ve diğer metalleri daha pahalı hale getiriyor. Bu nedenle Fed’in vereceği mesaj sanayi metallerinin kısa vadeli yönü açısından kritik görülüyor.

Enerji fiyatlarının yükselmesi ise tabloyu daha karmaşık hale getiriyor. Petrolün 100 doların üzerinde kalması metal üreticilerinin enerji maliyetlerini artırırken, aynı zamanda enflasyon baskısını güçlendirerek faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği endişesini besliyor.

Nikel ve çinko da satıştan kaçamadı

Bakırdaki düşüş diğer sanayi metallerine de yayıldı. Nikelde en fazla işlem gören Şanghay kontratı günün ilk bölümünde yüzde 0,77 gerilerken, rafine nikel fiyatında da düşüş görüldü.

Çinkoda ise Londra kontratı yüzde 1,53 kayıpla ton başına 3 bin 804,5 dolara geriledi. Gün içerisinde fiyatın 3 bin 766,5 dolara kadar inmesi, güçlü doların baz metaller üzerindeki baskısının yalnızca bakırla sınırlı olmadığını gösterdi.

Nikel tarafında yüksek stoklar ve zayıf talep görünümü baskıyı artırıyor. Buna karşılık üretim maliyetlerinin yüksek kalması fiyatlarda çok daha sert bir düşüşün önündeki sınırlayıcı unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Alüminyum diğer metallerden ayrışıyor

Alüminyum cephesinde ise daha farklı bir tablo oluştu. Şanghay vadeli fiyatlarında zayıflık görülmesine rağmen, düşük fiyatların alıcıları yeniden piyasaya çekmesi spot fiyatların toparlanmasını sağladı.

A00 alüminyum fiyatı 15 Eylül’de ton başına 24 bin 140 yuana yükselerek bir önceki işlem gününe göre 60 yuan artış gösterdi. Böylece alüminyum, bakır, nikel ve çinkodaki daha belirgin satışa karşı görece dirençli kaldı.

Sanayi metalleri açısından bundan sonraki yön yalnız Fed kararına bağlı olmayacak. Bakırda küresel maden arzının sıkı kalması, elektrik şebekeleri, veri merkezleri ve elektrikli araçlardan gelen uzun vadeli talep fiyatları desteklerken, kısa vadede dolar ve faiz hareketleri piyasayı ters yönde çekiyor.

Türkiye açısından da hareket önemli. Bakır, alüminyum, nikel ve çinkodaki fiyat değişimleri kablo, otomotiv, beyaz eşya, makine, metal işleme ve inşaat gibi birçok sektörün girdi maliyetlerine yansıyabildiği için sanayi metallerindeki yeni fiyat dalgası üretici maliyetleri açısından yakından izleniyor.