Piyasalarda ters hareket: Barış ihtimali gümüşe yaradı

ABD-İran belirsizliği devam ederken Trump'ın İran ile anlaşmanın son aşamada olduğu yönündeki açıklaması, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi.

Batı Teksas petrol (WTI) fiyatı yüzde 5,7 düşerek 98 dolar seviyesine gerilerken, aynı anda gümüş fiyatları da yükselerek 76 doların üzerine çıktı. Yurt içinde ise gümüşün gram fiyatı 112,70 TL'ye yükseldi.

Analistlere göre piyasadaki bu ters hareketin temel nedeni ise enerji maliyetleri. Petrol fiyatlarının yükselmesi, gümüş madenciliğinde kullanılan dizel, LNG ve taşımacılık giderlerini artırırken, üretim maliyetleri yükseldiği için gümüş piyasası üzerinde de baskıya neden oluyor. Ayrıca yüksek enerji fiyatları enflasyonu da artırdığı için Fed'in faiz indirimlerini geciktirme ihtimali güçleniyor. Yüksek faiz ortamı ise gümüş için olumsuz kabul ediliyor.

Trump'ın mesajları sonrası gümüş alımı hızlandı

Ancak Trump'ın mesajları sonrası İran ile gerilimin azalabileceği beklentisi, bu tabloıyu tersine çevirdi. Analistler, petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte madencilik maliyetlerinin gevşeyeceğini ve Fed'in yeniden faiz indirimi alanı kazanabileceğini düşünüyor. Bu da yatırımcıları yeniden gümüş alımına çekiyor.

Enerji maliyetlerindeki artış madenciliği vurdu

Öte yandan madencilik şirketleri de enerji maliyetlerindeki artışı doğrularken Gold Fields, yılın ilk çeyreğinde dizel maliyetlerinin yüzde 30-70 arasında arttığını açıkladı. Şirket, petrolün 100 dolar seviyesinde kalması durumunda ise toplam üretim maliyetlerinin ons başına 40-50 dolara çıkabileceğini belirtti.

Bunun yanında Endeavour Silver, First Majestic Silver ve Hecla Mining gibi büyük üreticiler, cevher kalitesindeki düşüş nedeniyle üretimde gerileme yaşarken, küresel gümüş arzındaki sıkışıklık devam ediyor.

Uzun vadeli yükseliş beklentisi devam ediyor

İran ile kalıcı bir anlaşma sağlanırsa petrol fiyatlarının yıl sonuna kadar daha da gerileyeceğini öngörüen analistler, gümüşteki yükselişin sadece savaş riskine bağlı olmadığını belirtiyor.

Piyasada uzun süredir devam eden yapısal arz açığına dikkat çeken uzmanlar, endüstriyel talep güçlü kalırken, üretim tarafında sorunların devam ettiğine işaret ediyor. Bu nedenle İran kaynaklı gerilim azalsa bile, gümüş piyasasındaki uzun vadeli yükseliş beklentisinin tamamen ortadan kalkmadığı değerlendiriliyor.

Bankalardan kritik tahminler

-UBS Group gümüşün 100 dolar seviyesine ulaşacağını öngörüyor.

-HSBC ise gümüş fiyatına ilişkin 2026 ve 2027 yılları için tahminlerini yükselterek, orta vadede değerli metalde sınırlı bir yükseliş beklediğini belirtti.

HSBC, gümüşün fiyatının 2026'da ons başına ortalama 75 dolar, 2027'de ise 68 dolar olacağını öngördü. Bankanın önceki tahminleri ise sırasıyla 68,25 dolar ve 57 dolardı.

-JPMorgan gümüşün esas olarak madencilik yan ürünü olması nedeniyle arzın kısıtlı olduğunu belirterek 81 dolar hedefliyor.