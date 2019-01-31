ABD Merkez Bankası "sabır" dedi

31 Ocak 2019

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarını sabit tutarak, küresel sorunlar, ticaret gerilimleri ve bütçe müzakerelerine ilişkin çıkmazdan dolayı ABD ekonomisinin görünümünün belirsiz olduğu bir ortamda, üç yıllık sıkılaştırma politikasına son verebileceğinin sinyalini verdi.

Fed ayrıca politika metninde faize ilişkin "daha fazla kademeli artış" sözlerinden vazgeçti ve adım atmadan önce "sabırlı" olacağını söyledi.

Deniz aşırı ülkelerdeki büyümenin yavaşlaması ile federal hükümetin kapatılmasının ABD ekonomik görünümünü daha az belirli hale getiren "ters akıntılar" olmasıyla, Fed Başkanı Jerome Powell son haftalarda faiz artışı ihtimalinin "zayıfladığını" belirtti.

Powell, iki günlük politika toplantısının sona ermesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şimdi, ters akıntılara ilişkin artan kanıtların yanı sıra genel olarak güçlü ABD makroekonomik performansının biraz çelişkili resmiyle karşı karşıyayız. Ortak algı risk yönetimi sabırla daha fazla netlik beklediğini gösteriyor" dedi.

Powell, ABD'nin ekonomik büyümesinin devam etmesinin hala "en olası sonuç" olduğunu söyledi. Ancak Powell, Fed'in ekonominin beklenenden daha hızlı büyüyeceğini belirttiği bir ay öncesine göre daha az emin konuştu.

Öte yandan, Fed'in değişen yaklaşımının dalgalı finansal piyasalarından veya Başkan Donald Trump'tan gelen baskıya cevap olup olmadığına ilişkin soru işaretleri oluşabilir. Trump, ekonomik büyümeyi zayıflattığını iddia ederek defalarca Fed'i eleştirdi.

Daha belirsiz görünüm

Fed, geçen yıl Aralık ayı da dahil olmak üzere dört kez faiz artırdı ve Aralık ayında yaptığı toplantıda bu yıl iki artırım daha olacağının sinyalini vermişti.

Ancak ekonomik görünüm, finansal piyasalardaki son dalgalanmaların ve Çin ve Euro Bölgesi de dahil olmak üzere büyümenin ülke dışında yavaşladığı işaretlerinin sonucu olarak daha da belirsiz hale gelmeye başladı.

Küresel ticaret gerginliklerinin etkisi ve ABD hükümetinin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kısmi kapatılmasının tüketici harcamalarını kısıtlayabileceğine ilişkin endişeler devam ediyor.

Fed'in faiz oran belirleme komitesi politika açıklamasında, ilerideki faiz oranlarını belirlerken "küresel ekonomik ve finansal gelişmeler ve ılımlı enflasyon baskısı ışığında komite sabırlı olacak" dedi.

Fed, bilançosundan aylık maksimum 50 milyar dolarlık Hazine bonosu ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler akışında değişiklik yapmadı.

Kaynak: Reuters