ABD tahvillerinde dikkat çeken satış baskısı! Danimarkalı dev çıkış kararı aldı

ABD yönetiminin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayabileceğine yönelik gelişmeler varlık fiyatlamalarında öne çıkarken, dolar endeksi ve tahvil piyasalarındaki hareketler dikkat çekti.

Trump'ın Grönland'la ilgili tehditleri Amerika'yı sat (Sell America) işlemlerini yeniden tetikledi. Bu tutum dolar endeksinden, ABD tahvillerine ve hisse senetlerine kadar ABD varlıklarında geniş çaplı bir satış dalgasına yol açtı.

Artan endişeler yatırımcıların riskten kaçınma eğilimiyle birleşince güvenli liman varlıklar rekor seviyeye ulaştı, ABD Hazine tahvilleri satış baskısı altına girdi ve borçlanma maliyetleri arttı.

Bu gelişmelerin etkisiyle, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3160'a çıkarak Ağustos 2025'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda bir miktar gerilemeyle yüzde 4,2830'de bulunuyor.

Danimarkalı dev ABD tahvillerinden çıkış kararı aldı

Danimarka merkezli emeklilik fonu AkademikerPension'ın, ABD'nin borcuna ilişkin mali endişeler nedeniyle ABD Hazine tahvili varlıklarından çıkacağını açıklaması da satış dalgasında etkili oldu.

Dev fon, dün yaptığı açıklamayla yaklaşık 100 milyon dolar değerindeki ABD Hazine tahvili varlıklarını bu ayın sonuna kadar elden çıkaracağını duyurdu.

AkademikerPension, bu kararın Grönland meselesi nedeniyle Danimarka ile ABD arasında yaşanan anlaşmazlıkla bağlantılı siyasi bir mesaj taşımadığını vurgularken Yatırım Direktörü Anders Schelde yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Karar, ABD hükümetinin zayıf mali durumu temel alınarak alınmıştır. Bu durum, likidite ve risk yönetimimizi yürütmek için alternatif bir yol bulma yönünde adım atmamız gerektiğini düşündürüyor. Dolayısıyla, bu karar ABD ile Avrupa arasında devam eden anlaşmazlıkla doğrudan ilgili değil, ancak elbette bu durum karar almamızı zorlaştırmadı”

Bessent satışı önemsemedi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Dünya Ekonomik Forumu kapsamında Davos’ta düzenlediği basın toplantısında son günlerde ABD varlıklarında yaşanan satışlar hakkında konuştu. Bessent bu konuda endişeli olmadığını söyledi.

Danimarka’nın ABD Hazine tahvilleri pozisyonunu “önemsiz” olarak tanımlayan Bessent, Grönland geriliminin tahvil piyasasında kalıcı bir satış dalgasına yol açmayacağını savundu.

JPMorgan Asset Management’in küresel sabit getirili yatırımlardan sorumlu yöneticisi Bob Michele ise piyasalarda yaşanan sert satışların ABD Başkanı Trump’ın yönetimine açık bir mesaj taşıdığını söyledi. Michele, son günlerde piyasalarda hakim olan havayı "biraz kaotik ve panik hissinin ağır bastığı" bir piyasa olarak yorumladı.

ABD devlet ve şirket tahvillerinin sunduğu derinlik ve likiditenin başka hiçbir piyasada bulunmadığını söyleyen Michele, bu nedenle küresel yatırımcıların ABD varlıklarından tamamen çıkmasının gerçekçi olmadığını ifade etti.