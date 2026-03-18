ABD verileri sonrası altında sert düşüş: Gözler Fed'e çevrildi

ABD ekonomisinden gelen son veriler, altın piyasasında sarsıntıya neden oldu.

Beklentilerin üzerinde seyreden enflasyon rakamları, Fed'in faiz politikasına ilişkin "şahin" beklentileri zirveye taşırken, ons altın kritik seviyelerin altına geriledi.

Piyasalarda yüzde 0,3 artış beklenen ÜFE, şubat ayında yüzde 0,7 yükselerek tahminleri ikiye katladı. Daha da önemlisi, oynaklığı yüksek olan enerji ve gıda kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek veriler de yüzde 0,3'lük beklentiye karşın yüzde 0,5 artış gösterdi.

Ons altında sert geri çekilme

Verilerin ardından ons altın, 18 Şubat'tan bu yana ilk kez 4900 doların altına gerileyerek 4874,18 doları gördü. Değerli metal, şu sıralarda yaklaşık yüzde 2,55 düşüşle 4.862 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Piyasa analistleri, bugünkü toplantıda faiz oranlarının sabit tutulacağına kesin gözüyle bakıyor. Ancak asıl endişe kaynağı, toplantı sonrası yapılacak açıklamalar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın tonu.

Piyasalarda, FOMC toplantısında federal fonlama faiz oranının sabit bırakılması bekleniyor. Ancak karar metni ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında daha şahin bir ton benimsenebileceği endişeleri öne çıkıyor.

Faiz beklentileri yeniden şekillenebilir

Şahin bir duruşun, Fed üyelerinin yılın geri kalanına ilişkin faiz tahminlerine de yansıması bekleniyor. Daha önce bu yıl için bir faiz indirimi öngören üyelerin, tahminlerini faiz indirimi yapılmayacağı yönünde güncelleyebileceği ifade ediliyor.

Teknik seviyeler öne çıkıyor

Analistler, ons altında 4700-4670 dolar aralığını destek bölgesi olarak değerlendiriyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 5200 dolar seviyesi direnç konumunu koruyor.