ABD'de imalat sanayi PMI 11 ayın zirvesinde

14 Aralık 2017

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit, aralık ayına ilişkin öncü PMI rakamlarını açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI aralıkta önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak 55’e yükseldi. Böylece, son 11 ayın en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti 53,9 seviyesinde sabit kalması yönündeydi.

Ülkede hizmet sektörü öncü PMI ise aralıkta 52,4’e gerileyerek son 15 ayın en düşük seviyesini kaydetti. Son iki aydır düşüş eğiliminde olan hizmet sektörü PMI’ın 54,7’ye yükselmesi bekleniyordu.

İmalat sanayi ve hizmet sektörü göstergelerini içeren Bileşik PMI’ın ise bir önceki okumaya kıyasla 1,6 puan azalarak 53’e indi.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.

Kaynak: AA