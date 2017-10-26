ABD'de işsizlik başvuruları 10 bin arttı

26 Ekim 2017

ABD Çalışma Bakanlığı haftalık işsizlik başvuruları istatistiklerini yayımladı. 21 Ekim ile sona eren haftada işsizlik maaşı başvuruları 10 bin artışla 233 bine çıktı. Piyasa beklentisi başvuruların 235 bin olacağı yönündeydi.

Geçen haftanın başvuruları 222 binden 223 bine revize edildi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 9 bin düşüşle 239 bin 500 oldu.

İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 3 bin düşüşle 1 milyon 893 bin olarak açıklandı.