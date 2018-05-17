ABD'de işsizlik başvuruları 11 bin arttı

17 Mayıs 2018

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 12 Mayıs ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla, 11 bin kişi artarak 222 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 215 bin düzeyindeydi.

Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 2 bin 750 kişi azalarak 213 bin 250'ye gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının 87 bin kişi azalarak 1 milyon 707 bine gerilediği bildirildi.

Bir önceki haftaya dair süregelen işsizlik başvuruları 1 milyon 790 binden 1 milyon 794 bine revize edildi.

Kaynak: AA