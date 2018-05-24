ABD'de işsizlik başvuruları 7 haftanın en yükseğinde

24 Mayıs 2018

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta 234 bine çıkarak son 7 haftanın en yüksek seviyesini kaydetti.

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 11 bin artışla 234 bin oldu. Piyasalarda beklenti başvuruların 2 bin düşüşle 220 bin olacağı yönündeydi.

Geçen haftanın başvuruları ise 222 binden 223 bine revize edildi.

İşsizlik başvuruları 158 haftadır 300 bin seviyesinin altında seyrediyor. 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları 6 bin 250 artışla 219 bin 750 oldu. İşsizlik maaşından yararlanmaya devam edenlerin sayısı 29 bin artışla 1 milyon 741 bin oldu.

İşsizlik maaşı başvurusundan yararlananların 4 haftalık hareketli ortalama sayısı 23 bin 250 düşüşle 1 milyon 751 bin 750 oldu. İşsizlik sigortalıların oranı mevsimsel düzeltilmiş verilerle yüzde 1,2 olarak gerçekleşirken, işsizlik sigortalıların oranı mevsimsel düzeltilmemiş verilerle yüzde 1,1 oldu.

İşsizlik sigortalıların oranı işsizlik maaşından yararlanmaya devam edenler ile işsizlik maaşı başvurularının oranından hesaplanıyor.

Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan veriler 19 Mayıs ile sona eren haftayı kapsıyor.

Kaynak: AA