ABD'de işsizlik başvuruları beklentinin üzerinde

21 Aralık 2017

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 16 Aralık ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı önceki haftaya kıyasla 20 bin kişi artarak 245 bin oldu. Başvurulara yönelik beklenti 233 bin düzeyindeydi.

Veriler ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının bin 250 kişi artarak 236 bine, süregelen işsizlik başvurularının ise 43 bin artarak 1 milyon 932 bine çıktığını gösterdi.

Kaynak: AA