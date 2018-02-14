ABD'de perakende satışlar 2018'e düşüşle başladı

14 Şubat 2018

ABD Ticaret Bakanlığı raporuna göre, perakende satışlar, ocakta önceki aya göre yüzde 0,2 artarak 492 milyar dolara geriledi. Son 11 ayın en büyük düşüşünü kaydeden perakende satışlara yönelik artış beklentisi yüzde 0,2 artış yönündeydi.

Beklentilerin altında kalan veriye yönelik aralık verisindeki değişimin yüzde 0,4 artıştan yüzde sıfıra revize edilmesi de dikkati çekti.

ABD’de son 7 yıldır üst üste yılın en iyi ekonomik tahmincisi seçilen High Frequency Economics’in Başekonomisti Jim O’Sullivan, veriye ilişkin değerlendirmesinde, "Perakende satışlar, ciddi derecede değişkenlik gösteren bir veri ve yılın bu döneminde mevsimsellikten arındırmak zor. Buna karşın ocak rakamları, birinci çeyreğin tüketici harcamaları açısından zayıf başladığına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD verisi piyasaları terse çevirdi

Kaynak: AA