ABD verisi piyasaları terse çevirdi

14 Şubat 2018

DÜNYA Online

Gün boyunca pozitif bir seyir izleyen yurtiçi piyasalar ABD enflasyon verisi sonrasında kayıplar yaşadı.

ABD'de yılın ilk ayında enflasyon yıllık yüzde 2,1 aylık, yüzde 0,5 arttı. Analistler tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0,4 artış göstermesini bekliyordu.

Veri öncesinde 3.7970 bölgesinde olan dolar/TL kuru bir anda 3.8232 seviyesine kadar yükseldi. Sonrasında 3.8150 civarında dengelendi.

Yaklaşık 600 puan artışla 115.000 civarında hareket eden Borsa İstanbul 100 endeksi ise satışlarla karşılaştı ve 113.248,7 seviyesini gördü.

Endeks günü yüzde 0,91 düşüşle 113.454,95 puandan tamamladı.

Öte yandan global olarak güçlenen dolar, euro karşısında yüzde 1'e yakın değer kazandı ve euro/dolar paritesi 1,2280 seviyesine gevşedi.

ABD enflasyon verisinin pozitif gelmesi, fiyat baskılarının bu yıl hızlanacağı ve Fed'in faizleri daha hızlı artıracağı beklentilerini güçlendirdi.

ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde