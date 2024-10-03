BIST 100 endeksi 9 binin altını gördü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 9.026,49 puandan başladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından BIST 100 endeksi yönünü aşağı çevirdi. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi 10.07'de 8999,22'ye indi. BIST 100 böylece 4 Nisan 2024 tarihinden beri ilk kez 9 binin altını gördü.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,62 puan ve yüzde 0,15 artışla 9.026,49 puana çıktı.
Bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 1,65 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,42 ile madencilik oldu.
Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,62 değer kaybederek 9.012,87 puandan tamamladı.
Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ardından yumuşak iniş yapılabileceğini yönelik beklentilerin artmasına karşın Orta Doğu'da devam eden gerilimin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.