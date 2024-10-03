SON DAKİKA: TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini duyurdu (Enflasyon oranı eylülde ne kadar oldu?)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Eylülde TÜFE yüzde 2,97 artarken, yıllık bazda yüzde 49,38'e geriledi. Yıllık TÜFE böylece 14 ay sonra yüzde 50 seviyesinin altına indi. Yıllık enflasyon 2021'den sonra ilk kez politika faizinin de altına gerilemiş oldu.

En çok artış eğitimde

Eylül ayında en yüksek artış yüzde 14,21 ile eğitimde görüldü. Onu yüzde 4,16 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 3,86 ile konut, yüzde 3,63 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,25 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,72 ile lokanta ve oteller, yüzde 2,48 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 2,44 ile ulaştırma, yüzde 2,35 ile eğlence ve kültür, yüzde 1,98 ile ev eşyası, yüzde 1,51 ile sağlık izledi.

Son bir yılda konut artış lideri

Yıllık bazda en büyük artış yüzde 97,87 ile konutta görüldü. Eğitim yüzde 93,59, lokanta ve oteller yüzde 65,41, alkollü içecekler ve tütün yüzde 52,35, sağlık yüzde 50,70, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 46,69, eğlence ve kültür yüzde 43,96, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 43,72, ev eşyası yüzde 40,29, haberleşme yüzde 36,64, giyim ve ayakkabı yüzde 30,70, ulaştırma yüzde 26,60 artış görülen kalemler oldu.

ENAG eylül enflasyon oranı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayı enflasyon verilerini paylaştı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) eylül ayında yüzde 5,34 arttı. Enflasyonun son 12 aylık artışı ise yüzde 88,63 olarak gerçekleşti.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla yükseliş ise yüzde 10,93 ile "Giyim ve ayakkabı" kaleminde gerçekleşti. En çok aylık düşüş ise yüzde -0,44 ile "Lokanta ve Oteller" grubunda oldu.

ENAG ağustos ayı enflasyonu oranını ise yüzde 3,47 olarak duyurmuştu. ENAG'a göre, ağustos ayında E-TÜFE'nin son 12 aylık artışı yüzde 90,35 olarak gerçekleşti.

Ekonomistlerin enflasyon beklentisi nasıldı?

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 43,23 oldu.

Ağustosta ne kadar artmıştı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 2,47, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,68 artış göstermişti. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 51,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 35,75 olarak hesaplanmıştı.