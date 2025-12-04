TÜİK açıkladı! 2024'te sağlık harcamaları yüzde 89 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Sağlık Harcamaları İstatistikleri, 2024" sonuçlarını yayımladı. Buna göre Türkiye'nin toplam sağlık harcaması, 2023'e kıyasla yüzde 89,6 artarak 2 trilyon 359 milyar 151 milyon TL'ye yükseldi.

Genel devlet sağlık harcaması bir önceki yıla göre yüzde 86,1 artışla 1 trilyon 794 milyar 227 milyon TL olurken, özel sektör kaynaklı sağlık harcaması yüzde 101,8 artarak 564 milyar 924 milyon TL seviyesine ulaştı.

Toplam harcamanın dörtte üçü kamudan

Açıklamaya göre toplam sağlık harcamasının yüzde 76,1'i genel devlet tarafından finanse edildi. Özel sektörün payı yüzde 23,9 olarak hesaplandı. Alt kırılımlarda ise Sosyal Güvenlik Kurumu yüzde 39,5, merkezi devlet yüzde 36, hanehalkları yüzde 18,8, sigorta şirketleri yüzde 2,8, hanehalklarına hizmet eden kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve diğer işletmeler yüzde 2,4, mahalli idareler ise yüzde 0,6 pay aldı.

Sağlık harcamasının GSYH'ye oranı arttı

Sağlık harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıladaki payı, 2023'teki yüzde 4,6 seviyesinden 2024'te yüzde 5,3e çıktı. Cari sağlık harcamasının GSYH'ye oranı ise yüzde 4,9 olarak gerçekleşti.

Harcamaların yarıdan fazlası hastanelere yapıldı

2024'te toplam sağlık harcamasının yüzde 54,6'sı hastanelerde gerçekleşti. Hastaneleri, yüzde 19,6 ile perakende satış yapan ve diğer tıbbi malzeme sunan yerler, yüzde 11 ile ayakta bakım hizmeti sağlayan kurumlar takip etti.

Cari sağlık harcaması ve yatırımlar yükseldi

Cari sağlık harcaması 2024'te yüzde 92,7 artarak 2 trilyon 186 milyar 802 milyon TL oldu. Sağlık alanındaki yatırımlar ise yüzde 57,6 artışla 172 milyar 349 milyon TL seviyesine çıktı.

Kişi başına sağlık harcaması 27 bin 587 TL

Kişi başına sağlık harcaması, bir yılda yüzde 89,2 artarak 27 bin 587 TLye yükseldi. Bu tutar dolar bazında 2023'te 621 dolar iken 2024'te yüzde 35,3 artışla 840 dolara çıktı.

Cepten sağlık harcaması yüzde 100 arttı

Hanehalklarının tedavi, ilaç ve benzeri giderler için yaptığı cepten harcamalar yüzde 100,2 artarak 442 milyar 356 milyon TLye ulaştı. Cepten harcamaların toplam sağlık harcamasındaki payı yüzde 18,8 olarak kaydedildi.