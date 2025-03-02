Trafikte yeni dönem! Cezalar katlanıyor: 100 bin liraya yükseltildi...

Adalet Bakanlığı ve AK Parti tarafından hazırlanan yeni yargı paketinde, trafik ihlallerine yönelik daha ağır cezalar öngörülüyor. Paket kapsamında hapis cezası, ehliyete el koyma süresi ve para cezalarında önemli artışlar yapılması planlanıyor.

Cezaların yatarı olacak

Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenlemeye göre, alkollü araç kullanma suçunun alt sınırı 3 aydan 6 aya yükseltilecek ve bu cezanın yatarı olacak. Üst sınır ise 2 yıl olarak korunacak. Eğer teklif kabul edilirse, bu suçu işleyenler en az 36 gün, en fazla 144 gün cezaevinde kalacak. Ayrıca 9 bin 267 lira olan mevcut para cezası 50 bin liraya çıkarılacak ve ehliyete el koyma süresi 6 aydan 1 yıla uzatılacak. Uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmanın cezası ise 47 bin 842 liradan 100 bin liraya yükseltilirken, ehliyeti geri alma süresi 5 yıl olarak kalacak.

Drift cezası da artıyor

Trafikte drift yapan sürücülere uygulanan ceza 46 bin 392 liradan 80 bin liraya çıkartılacak, ehliyete el koyma süresi ise 60 günden 1 yıla uzatılacak. Aynı şekilde, makas atma cezası 9 bin 267 liradan 50 bin liraya yükseltilirken, sürücüler bir yıl boyunca ehliyetsiz kalacak. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası da 18 bin 677 liradan 40 bin liraya çıkarılacak.

Ayrıca trafikte ambulans, polis ve itfaiye araçlarına yol vermeyen sürücülere yönelik yaptırımlar da ağırlaştırılıyor. Mevcut durumda 993 lira olan ceza, yeni düzenlemeyle 20 bin liraya yükseltilecek.