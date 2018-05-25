ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

25 Mayıs 2018

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, son 18 haftada 15 kez arttı.

Petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, 12-18 Mayıs döneminde ABD'de 15 petrol sondaj kulesi hizmete alındı.

Böylelikle geçen hafta 844 olan ABD'nin toplam petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 859'a yükseldi. Bu sonuçla ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı da son 18 haftada 15 kez artış göstermiş oldu.

Petrol sondaj kulesi sayısındaki haftalık artışın ardından, küresel piyasada petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı bugün en düşük 76,02 dolar seviyesini görürken, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 70,80 dolara kadar geriledi.

Kaynak: AA