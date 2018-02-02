ABD'de tarım dışı istihdam arttı, ücretler yükseldi

02 Şubat 2018

ABD’de tarım dışı istihdam ocakta 200 bin kişi arttı. İşsizlik oranı beklendiği gibi yüzde 4,1'de sabit kalırken, ortalama saatlik ücretler yıllık yüzde 2,9 artarak 2009’dan beri en hızlı yükselişini kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı raporuna göre, ülkede tarım harici sektörler ocakta 200 bin kişiye istihdam sağladı. Ülke ekonomisinin gücünü yansıtan verinin yılın ilk ayında 180 bin artması bekleniyordu.

Bu arada, kasım ayına ilişkin tarım dışı istihdam rakamı 252 binden 216 bine ve aralık rakamı 148 binden 160 bine revize edildi.

Amerikan ekonomisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk görev yılı olan 2017 boyunca 2 milyon 173 bin kişiye iş imkanı sağladı.



Ücretler 8,5 yılın zirvesine çıktı

Raporda, ABD’de işsizlik oranının yılın ilk ayında beklenti doğrultusunda yüzde 4,1’de sabit kaldığı bildirildi. Ülkede işsizlik, böylece 2018'e son 17 yılın en düşük seviyesinde başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon açısından dikkatle izlediği ortalama saatlik ücretler ise ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,9 artarak beklentileri aştı.

Yıllık bazda Haziran 2009’dan beri en yüksek seviyesine ulaşan ücret artışına ilişkin beklentiler, aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 seviyesindeydi.

Diğer taraftan, ocakta iş gücüne katılım oranı, önceki aya kıyasla değişmeyerek yüzde 62,7’de kalırken, haftalık ortalama çalışma saati 34,5’ten 34,3’e geriledi.

ABD 10 yıllık devlet faizi verilerle yükseldi

Beklentileri aşan tarım dışı istihdam ile son 8,5 yılın en hızlı ücret artışı, Fed’in bu yıl enflasyonu dengelemek adına 3 yerine 4 kez faiz artırabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Piyasalar verilerle hareketlenirken, dolar rakipleri karşısında yükselişe geçti. Veriler öncesinde 1,2489’dan işlem gören avro /dolar paritesi, 1,2437’ye kadar geriledi. Dolar/TL ise uluslararası piyasalarda 3,7473’ten 3,7653’e yükseldi.

Öte yandan, 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi, verilerle yüzde 2,78'den yüzde 2,83'e çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü. Altının onsu ise 1.345 dolardan 1.339 dolara geriledi.