ABD'li devlerin kârı ilk çeyrekte arttı

30 Mayıs 2018

Dünyaca tanınan ABD'li büyük şirketlerin bu yılın ilk çeyreğindeki toplam net kar ve geliri, 2017'nin aynı dönemine göre artış kaydetti.

25 Amerikalı finans, teknoloji ve enerji firmasının bilançolarından derlenen verilere göre, söz konusu şirketlerin toplam net kârı, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 33,2 artarak 96,77 milyar dolara ulaştı. Bu şirketler, geçen yılın ilk çeyreğinde toplam 72,64 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Ayrıca, geçen yılın ilk çeyreğinde toplam 515,51 milyar dolar gelir elde eden 25 firmanın geliri de yüzde 14,1 yükselerek bu yılın aynı döneminde 588,25 milyar dolara çıktı.

Finans ve bankacılık devlerinin karı yüzde 23,8 arttı

ABD'li uluslararası yatırım ve finans bankalarından JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Bank of America, Goldman Sachs ve Morgan Stanley'nin 2018'in ilk çeyreğindeki toplam net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,8 artarak 31,61 milyar dolar oldu. Bu bankalar, geçen yılın ocak-mart döneminde toplam 25,53 milyar dolar net kâr açıklamıştı.

Söz konusu 6 bankanın toplam geliri de aynı dönemde yüzde 6,6 artış kaydederek 106,45 milyar dolardan 113,53 milyar dolara ulaştı.

6 banka içinde, yıldan yıla net kârı en fazla artış gösteren yüzde 42 ile Morgan Stanley olurken, Goldman Sachs da yüzde 25 ile yıldan yıla gelirinde en fazla yükseliş gösteren kuruluş oldu.

ABD'deki yatırım ve finans bankaları arasında bu yılın ilk çeyreğinde en fazla net kâr ve geliri JPMorgan Chase elde etti. 2018'in ocak-mart döneminde JPMorgan Chase'in net kârı 8,71 milyar dolar, geliri de 28,52 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Teknoloji şirketlerinin kârı yüzde 42,8 yükseldi

ABD'nin teknoloji sektöründe faaliyet gösteren büyük firmalarının net kâr ve gelirleri de bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre artış gösterdi.

Apple, IBM, Netflix, Twitter, Google'ın ana kuruluşu Alphabet, Microsoft, Amazon, Intel, Facebook ile iletişim devlerinden Verizon, AT&T ve Comcast'in bu yılın ilk çeyreğindeki toplam net karı 2017'nin aynı döneminde göre yüzde 42,8 artarak 39,3 milyar dolardan 56,11 milyar dolara yükseldi.

12 firmanın toplam geliri de aynı dönemde yüzde 17,3 artarak 267,83 milyar dolardan 314,14 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu 12 şirket arasında yıldan yıla en fazla net kâr artışı gösteren yüzde 125 ile Amazon, en fazla gelir yükselişi kaydeden ise yüzde 49 ile Facebook oldu.

Teknoloji firmaları arasında bu yılın ocak-mart döneminde en fazla net kâr ve geliri yakalayan ise Apple oldu. Dünyada piyasa değeri en büyük şirket olan Apple, bu yılın ilk 3 ayında 13,8 milyar dolar net kar, 61,1 milyar dolar da gelir elde etti.

Enerji devlerinin kârı yüzde 15,9 arttı

ABD'li enerji devlerinden ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Schlumberger, General Electric ve Kinder Morgan'ın toplam net kârı geçen yılın ocak-mart döneminde 7,81 milyar dolar olurken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 15,9 artışla 9,05 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu 7 enerji şirketinin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 artarak 160,58 milyar dolara ulaştı. 2017'nin ilk 3 ayında bu firmaların toplam geliri 141,23 milyar dolar olmuştu.

Enerji şirketleri içinde yıldan yıla en fazla net kâr artışını yakalayan yüzde 88 ile Schlumberger olurken, Halliburton da yüzde 34 ile yıldan yıla en fazla gelir artışı gösteren firma oldu.

ABD'nin en büyük enerji firması ExxonMobil, bu yılın ilk çeyreğinde en fazla net kâr ve geliri elde eden enerji şirketi olarak da kayıtlara geçti. Bu yılın ocak-mart döneminde ExxonMobil'in net kârı 4,65 milyar dolar, geliri de 68,21 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Toplam 25 Amerikalı finans, teknoloji ve enerji şirketi arasında bu yılın ilk 3 ayında en fazla net kârı Apple, en çok geliri de ExxonMobil elde etti.

Kaynak: AA