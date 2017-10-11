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ABD'nin enflasyon beklentisi geriledi

Gelecek 12 ay için enflasyon bekleyişlerinin Ocak 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyede olduğu açıklandı.

ABD'nin enflasyon beklentisi geriledi
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New York Fed tarafından yapılan araştırmaya göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon bekleyişleri eylülde Ocak 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyede kaldı. Orta vadeli enflasyon bekleyişleri ise yükseldi.

Eylül ayında gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi ağustos ayında olduğu gibi yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşirken, 3 yıl için enflasyon beklentisi ise yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e çıktı. 

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