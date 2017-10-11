ABD'nin enflasyon beklentisi geriledi

11 Ekim 2017

New York Fed tarafından yapılan araştırmaya göre ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon bekleyişleri eylülde Ocak 2016'dan bu yana görülen en düşük seviyede kaldı. Orta vadeli enflasyon bekleyişleri ise yükseldi.

Eylül ayında gelecek 12 ay için enflasyon beklentisi ağustos ayında olduğu gibi yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşirken, 3 yıl için enflasyon beklentisi ise yüzde 2,6'dan yüzde 2,8'e çıktı.