Akbank'tan, sesli simülasyon ile engel tanımayacak

Bu kapsamda BlindLook’un özgürlük teknolojisi olarak adlandırdığı sesli simülasyon teknolojisi ile daha fazla sayıda görme engelli Akbank Mobil ve İnterneti rahatlıkla kullanacak. BlindLook’un özgürlük teknolojisi olarak adlandırdığı Sesli Simülasyon, görme engelli bireyler için ürün ve hizmetleri erişilebilir hale getiriyor, görme engelli bireylerin dijital ürün ve hizmetleri yardıma ihtiyaç duymadan bağımsızca kullanmalarına olanak sağlıyor. Ekran okuyucu programlarla uyumlu çalışan bu teknoloji, görme engelli kullanıcılara Akbank’ın Mobil ve Internet uygulamalarını kullanırken izlemesi gereken adımları sesli bir biçimde aktarıyor ve onları yönlendiriyor. Bu yönlendirmeler sayesinde Akbank’ın online platformlarına özgürce erişebilen kullanıcılar, ürün ve hizmet seçenekleri arasında dilediğince gezinebiliyor.

Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, “Sürdürülebilirlik ilkesini kurum kültürümüzün yapı taşlarından biri olarak görüyoruz. Sürdürülebilirlik stratejilerimizin ana alanlarından biri “İnsan ve Toplum.” Çeşitlilik ve kapsayıcılık yaklaşımımız çerçevesinde aksiyonlarımızı artırarak sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. Yüce, BlindLook’un özgürlük teknolojisi olarak adlandırdığı sesli simülasyon teknolojisi ile daha fazla sayıdaki görme engelli müşterinin Akbank Mobil ve İnternet’i rahatça kullanacağını, Eyebrand sertifikalı bir marka olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.