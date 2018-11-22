Albayrak: Mali disiplin temel çıpamız olacak

22 Kasım 2018

Bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerine katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Petrol fiyatlarının ekim ayı başından bu yana 85 dolar seviyesinden 65 dolara kadar gerilediğine dikkat çeken Albayrak, "Son dönemdeki düşüş ülkemiz gibi petrol ithalatçısı ekonomiler için olumlu. Küresel ekonomide önümüzdeki döneme ilişkin riskler kısa vadede aşağı yönlü olarak görülmekte" diye konuştu.

Fed'in kademeli faiz artışlarına devam etmesi ve bilançosunu küçültmesinin gelişen piyasalar için risk teşkil ettiğini kaydeden Albayrak, döviz kuru tarafında ağustos ayında yaşanan ataklara karşı alınan tedbirlerin olumlu sonuçlarının görülmeye başlandığını söyledi.

Albayrak, "Öncü göstergeler 2018'in ikinci yarısında ekonomide yavaşlama ve dengelenme sürecine işaret etmekte. YEP iktisadi faaliyetin 2019 ve 2020'de potansiyel düzeyin altında seyredeceğini göstermekte" dedi ve ekledi: "İthalat, iç talepteki dengelenme süreci ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle Haziran'dan itibaren daralmaya başladı"

Enflasyonla mücadele sürecine en önemli desteği sıkı maliye politikasının vereceğini dile getiren Albayrak, "Önümüzdeki dönemde mali disiplin temel çıpamız olacaktır" ifadesini kullandı.

"Mecbur olmadıkça yeni istisna getirmeyeceğiz"

Vergi reformuna da değinen bakan şöyle konuştu: "Vergi sistemimizi daha basit etkin adil bir yapıya kavuşturmak için vergi mevzuatının sadeleştirilmesine yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz; mecbur olmadıkça yeni istisna getirmeyeceğiz. Gelir politikalarımız ile nitelikli yatırımları, katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracata dayalı büyümeyi destekleyeceğiz; kayıt dışı ekonomi ile etkin mücadeleye devam edeceğiz"

Konuşmasında, Kalkınma Bankası'nın Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası olarak yeniden yapılandırılmasına ilişkin kuruluş kanununun yasalaştığına değinen Albayrak, "Böylelikle kalkınma bankacılığının geliştirilmesi, bankanın 2017 itibarıyla 6.9 milyar TL'lik kredi hacminin yapılanma ile birlikte çok daha artması amaçlanmakta" bilgisini verdi.

Kaynak: Reuters