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Almanya sanayi üretimi 6 yılın en güçlü artışını kaydetti

Almanya'da sanayi üretimi Temmuz 2011'den bu yana görülen en büyük artışı yaşadı

Almanya sanayi üretimi 6 yılın en güçlü artışını kaydetti
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Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da sanayi üretimi ağustos ayında, Temmuz 2011'den bu yana görülen en büyük aylık artışı yaşadı.

Sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,6 arttı. Sanayi üretimi temmuz ayında yüzde 0,1 gerilemişti. Analistler üretimin yüzde 0,7 artmasını bekliyorlardı.

Almanya Ekonomi Bakanlığı yaptığı açıklamada sanayi üretiminin yıl başından bu yana ivme kazandığını belirtirken, yüksek iş dünyası morali ve siparişlerdeki pozitif trendin sektörde büyümeye katkı sağladığını ifade etti. 

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