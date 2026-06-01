Altın fiyatları doların güçlenmesi ve petrolün yükselmesiyle geriliyor

Altın fiyatları pazartesi günü erken işlemlerde güçlenen dolar endeksi ve artan petrol maliyetleri baskısıyla değer kaybediyor. Küresel yatırımcılar Trump tarafından yapılacak İran ateşkes anlaşması kararını bekliyor. Spot altın ons başına yüzde 0,2 oranında değer kaybederek 4.527,36 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD vadeli altın fiyatları ise yüzde 0,8 oranında azalışla 4.558,10 dolara iniyor.

Dolar endeksi yükselerek diğer para birimi sahipleri için kıymetli metali daha pahalı hale getiriyor. Altın fiyatları jeopolitik belirsizlikler karşısında baskı altında kalıyor. Trump cuma günü İran ile ateşkesi uzatacak anlaşmayı yakında karara bağlayacağını duyurdu. İki ülke çatışmanın merkezindeki önemli meseleler üzerinde ayrışmayı sürdürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu pazar günü askerlerin Lübnan içlerine ilerlemesini emretti. Çatışmalar sürerken petrol fiyatları pazartesi günü yüzde 2 üzerinde artış kaydetti.

Merkez bankası yetkilileri enflasyon baskısına dikkat çekiyor

ABD Merkez Bankası Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michelle Bowman Ortadoğu savaşının enflasyonda kalıcı artışlar yaratabileceğini belirtti. Bowman sıkı para politikası gereksiniminin doğabileceğini vurguladı. Philadelphia Fed Başkanı Anna Paulson hafif kısıtlayıcı para politikasının belirsiz görünüm için iyi konumlandığını ifade etti. Hindistan pazarında alıcılar altın fiyatları yüksek kaldığı ve ithalat vergileri arttığı için talebi düşük tuttu.

Spekülatörler altında uzun pozisyonlarını artırıyor

Çin pazarında yatırımcılar ihtiyatlı davrandığı için primler daraldı. Spekülatörler 26 Mayıs tarihinde sona eren haftada altın fiyatları üzerindeki net uzun pozisyonlarını 2.544 kontrat artırdı. Yatırımcılar toplam net uzun pozisyonlarını 96.931 seviyesine taşıdı. Spot gümüş yüzde 0,4 oranında değer kazanarak ons başına 75,54 dolara ulaştı. Platin fiyatları yüzde 1 oranında artışla 1.935,65 dolara çıkarken paladyum yüzde 1,3 artışla 1.371,24 doları gördü.