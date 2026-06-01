Asya borsaları yapay zeka rüzgarıyla yükseliyor

Asya borsaları yapay zeka sektörüne yönelik talebin sürmesiyle haftanın ilk işlem gününde alıcılı seyrediyor. Küresel çip talebi teknoloji endekslerini yukarı taşırken, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatlarını artırması Asya borsaları üzerinde baskı oluşturarak risk iştahını sınırlıyor. Körfez bölgesindeki barış görüşmelerinin sonuçsuz kalması Hürmüz Boğazı üzerindeki geçiş güvenliği endişelerini canlı tutuyor.

Teknoloji hisseleri yükselişe öncülük ediyor

Yapay zeka ve yarı iletken sektöründeki güçlü görünüm Asya borsaları genelinde alımları desteklemeye devam ediyor. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi geçen hafta kaydettiği %5 artışın ardından pazartesi günü %0,5 yükselerek tarihi zirvesini yeniledi. Geçen hafta %8 değer kazanan Güney Kore borsası yeni haftaya %1,3 primle başlarken, Tayvan endeksinde de haftalık kazanımlar %6 seviyesine ulaştı. Japonya hariç MSCI Asya-Pasifik Endeksi %0,2 artış kaydederken, piyasalar Nvidia Yönetim Kurulu Başkanı Jensen Huang tarafından Computex fuarında yapılacak konuşmaya odaklandı.

Petrol fiyatları ve tahvil faizleri yükseliyor

Orta Doğu'da ateşkes sağlanamaması ve İsrail ordusunun Lübnan içlerine ilerlemesi petrol piyasasında alımları hızlandırırken, Asya borsaları katılımcıları emtia talebini izledi. ABD'li yetkililer İran ile müzakerelerin sürdüğünü belirtirken Savunma Bakanı Pete Hegseth anlaşma olmaması durumunda askeri adımların devreye girebileceğini açıkladı.

Gelişmeler neticesinde Brent petrolün varil fiyatı %1,9 artışla 92,89 dolara, ABD ham petrolü ise %2,4 yükselişle 89,46 dolara ulaştı. JPMorgan Başekonomisti Michael Feroli tanker trafiğinin normalleşmesi gerektiğini belirtirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri 3 baz puan yükselerek %4,470 seviyesine çıktı.

Avrupa vadeli endekslerinde satıcılı bir seyir gözlenirken EUROSTOXX 50 vadeli kontratları %0,3, DAX vadeli işlemleri %0,2 ve FTSE vadeli kontratları %0,5 gerilemiş durumda. Küresel fon akışları vadeli piyasalarda yön arayışını sürdürürken Asya borsaları kapanışları sonrasında ABD tarafında S&P 500 vadeli endeksi %0,2, Nasdaq Bileşik Endeksi vadeli kontratları ise %0,4 artış kaydetti. Pazar genelinde alımların dar bir tabana yayıldığı görülürken, yapay zeka odaklı en büyük 10 şirketin S&P 500 endeksindeki ağırlığı %40 seviyesine ulaştı. Mayıs ayında teknoloji hisseleri %16 değer kazanırken, temel tüketim ürünleri sektörü %3'ün üzerinde kayıp yaşadı.

Gözler tarım dışı istihdam verisine çevrildi

Piyasa oyuncuları Fed yetkililerinin bu hafta yapacağı açıklamaları ve cuma günü açıklanacak olan mayıs ayı tarım dışı istihdam raporunu izliyor. İstihdam verileri öncesinde küresel risk iştahı Asya borsaları genelinde temkinli duruşu beraberinde getirdi. Kurumlar faizlerin yıl sonuna kadar artırılma olasılığını %50 olarak fiyatlarken, istihdamın 85 bin kişi artmasını bekliyor. Analistler işsizlik oranının %4,3 seviyesinde sabit kalacağını öngörüyor.

Döviz piyasasında istikrarlı duruşunu koruyan dolar endeksi, enerji ithalatçısı bölgelerin para birimleri üzerinde baskı oluşturdu. Dolar/yen paritesi Japonya merkez bankasının olası müdahale sınırı olan 160,00 bariyeri öncesinde 159,42 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise haftalık 1,1585 ile 1,1661 bandındaki sıkışmanın ardından yeni güne 1,1645 seviyesinde başladı.