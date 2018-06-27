Altında bozulan fotoğraf alım fırsatı yaratacak!

27 Haziran 2018

EVRİM KÜÇÜK

DIŞ HABERLER - Altın fiyatları ABD'de faiz artırımına ilişkin ihtimallerin artmasıyla geriliyor ancak zayıf seyreden dolar ile ABD ve diğer büyük ekonomiler arasında artan ticaret gerilimi altının genel olarak gücünü korumasını sağlıyor. Analistler, şu sıralar uluslararası piyasalarda 6 ayın en düşük seviyesinde olmasına karşın altın fiyatlarının yılın ikinci yarısında fiyatlarının yükseleceğini ve son beş yılın zirvesini test edebileceği tahmininde bulunuyor.

Dolar bazında altın fiyatları üç haftadır düşüş trendinde. Küresel piyasalarda ABD - Çin arasındaki ticaret gerilimleri hat safhaya ulaşırken ons altında güvenli liman özelliği Fed'in bu yıl 4 kez faiz artıracağı beklentisiyle geri planda kaldığı dikkat çekiyor. Altın fiyatları ABD'de faiz artırımına ilişkin ihtimallerin artmasıyla spot piyasada dün 6 ayın en düşük seviyesi olan 1.260,62 dolara geriledi. Vadeli işlemlerde ise altın 1.262 dolardan alıcı buldu. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "fonlama faizlerinde kademeli artış için zemin güçlü olmaya devam ediyor ve geniş tabanlı destek buluyor" demişti.

Analistlere göre altında eğilim aşağı yönde kırıldı. 100 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde seyreden fiyat hareketi ortalamanın altına geçti ve bu haliyle altın zayıf bir fotoğraf vermeye başladı. Ons altında 1.250 dolar / 1.242 dolar bandında tepkilerin alıma dönmemesi halinde fiyatların orta vadede 200 haftalık ortalamaya denk gelen 1.234 dolara gerileyebileceği belirtiliyor.

Bu çeyrek fiziksel talep zayıfladı

Yılın üçüncü ve son çeyreğinde ise altın için daha iyimser bir tablo ortaya konuyor. ABD ve diğer büyük ekonomiler arasında artan ticaret geriliminden nemalanması beklenen altın fiyatları için Standard Chartered değerli metal analisti Suki Cooper, "Altının zayıf ikinci çeyreğin ardından yükselerek 2018 sonunda beş yılın zirve seviyelerini test edebilir" diyor. Cooper, “Bu çeyrek genellikle fiziksel talep açısından zayıf bir dönem oldu; ama aynı zamanda altın piyasası için zayıf bir görünüm oluşturacak makro indikatörlerin sıraya girdiğini gördük” diyor. Cooper'a göre ons başına 1.250 dolar seviyesinin altına inişlerde değerli metale fiziksel piyasa ve yatırımcılar tarafından alım gelecek.

JP Morgan fiyatların 1.255 dolara çıkmasını bekliyor

JP Morgan Emtia Araştırmaları analistleri de, genel makroekonomik değerlendirmelerinin geniş ölçüde değişmediğini ve altında hala yükseliş beklediklerini belirtiyorlar. JP Morgan'ın geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporda, fiyat tahminleri yüzde 4-5 aşağı çekilmesine karşın iyimserlik korundu. 2018'de altının onsunun 1.355 dolara çıkmasını bekleyen kuruluş, 2019 için 1.402 ve 2020 için 1.460 dolar tahmininde bulunuyor. JP Morgan, tahminlerini aşağı doğru revize etmesine neden olarak ise altın en için en büyük tehdit olarak nitelediği dolardaki pozitif görünümü gerekçe gösteriyor.