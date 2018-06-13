Altının gramı 192 liraya çıktı
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 192 lira seviyelerinde dengelendi.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 192 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 315 lira, Cumhuriyet altını da 1.285 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.296 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: AA