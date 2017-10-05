Altının gramı güne yatay başladı
Altının gram fiyatı, 146,5 lira seviyelerinde yatay seyrediyor.
Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla 146,5 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 240 lira, Cumhuriyet altını da 981 liradan satılıyor.
Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,27 artışla 146,4 liradan tamamlamıştı.
Dünkü yüzde 0,24'lük yükselişin ardından bugüne yatay seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 1.275 dolardan işlem görüyor.
Altının gram fiyatının sakin bir seyir izlediğini belirterek, dolar/TL'de agresif hareketler yaşanmazsa bu seyrin devam edeceğini söyleyen analistler, teknik açıdan altının gram fiyatında 145 lira seviyesini destek, 147 lira seviyesini ise direnç olarak takip edileceğini ifade etti.
Kaynak: AA