Altının kilogram fiyatı günün sonunda yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 7 milyon 470 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 7 milyon 420 bin lira, en yüksek 7 milyon 492 bin 998 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 7 milyon 470 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 7 milyon 425 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 764 milyon 73 bin 921,94 lira, işlem miktarı ise 1318,38 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 27 milyon 988 bin 731,80 lira olarak gerçekleşti.