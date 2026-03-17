Alüminyum fiyatları yeniden yükselişte! Üretim riski piyasayı hareketlendirdi

Orta Doğu'daki çatışmaların süresine ilişkin belirsizlik, alüminyum piyasasında yeniden yukarı yönlü hareketi tetikledi.

İki gün süren düşüşün ardından fiyatlar, bölgede üretim kesintilerinin artabileceği endişeleriyle yükselişe geçti.

Son dört yılın zirvesine yaklaşmıştı

Londra Metal Borsası'nda alüminyum fiyatı yüzde 0,9'a kadar artarak 3.391,20 dolara yükseldi.

Geçtiğimiz hafta ise fiyatlar yüzde 2,1 artışla ton başına 3.530 dolara çıkarak son dört yılın zirvesine yakın seviyeleri test etmişti.

Hürmüz Boğazı tedariki sekteye uğratıyor

Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapanması, bölgedeki eritme tesislerinin hem hammadde tedarikini hem de nihai ürün sevkiyatını zorlaştırıyor. Analistler, bazı üreticilerin halihazırda kapasite düşürdüğünü, çatışmanın uzaması halinde ise kesintilerin daha da derinleşebileceğini ifade ediyor.

Üretimde ek kesinti riski

Çin merkezli araştırma kuruluşu Mysteel'in değerlendirmesine göre, boğazın 1-2 hafta daha kapalı kalması durumunda bölgedeki üreticiler yıllıklandırılmış bazda 500 bin tona kadar ek üretim kesintisine gidebilir.

Mysteel, "Mevcut alüminyum fiyatı, arz daralması ve maliyet artışlarının sektöre etkisini hâlâ ciddi şekilde hafife alıyor" dedi. Kuruluş ayrıca, çatışmanın kısa sürede sona ereceği varsayımına dayanan önceki fiyat beklentilerinin geçerliliğini yitirdiğine dikkat çekti.