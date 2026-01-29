Anadolu Yatırım'dan 2026 için BIST 100 senaryosu!

Anadolu Yatırım, Ocak 2026 tarihli "Strateji Raporu ve Model Portföy Önerileri" çalışmasında, 2026 yılında BIST 100 endeksinin 20 bin seviyesine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

Raporda, dezenflasyon sürecinde sağlanan ilerleme, kademeli faiz indirimleri ve ekonomik büyümedeki ivmenin Borsa İstanbul'u destekleyen temel faktörler olacağı değerlendirildi.

Rapora göre, 2026 yılında Türkiye ekonomisinde dezenflasyon sürecinin etkilerinin önceki yıla benzer şekilde hissedilmesi bekleniyor. Enflasyonun yüzde 31'in altına gerilemesiyle reel faizin pozitif kalacağı bir ortamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine devam edebileceği öngörülüyor.

"OVP, enflasyon hedeflerini destekliyor"

Bu süreçte para politikasının yanı sıra mali disiplinin de önemini koruduğu vurgulanırken, Orta Vadeli Program'da yer alan 2026 yıl sonu için yüzde 16 ve 2027 için yüzde 9 enflasyon hedeflerinin bu yaklaşımı desteklediği ifade edildi.

Anadolu Yatırım, Türkiye ekonomisinin 2025 yılını yüzde 3,7 büyüme ile tamamlamasını, 2026 yılında ise finansman koşullarındaki gevşeme ve öncü göstergelerdeki iyileşmenin etkisiyle büyümenin yüzde 4,2'ye yükselmesini bekliyor.

Küresel ve yurt içinde devam etmesi öngörülen parasal gevşeme eğilimi ile petrol fiyatlarının son beş yıllık ortalamaların altında seyretmesinin de büyümeye katkı sağlayacağı kaydedildi.

Raporda, son iki yılda uygulanan sıkı para politikası ve mali tedbirlerin iç talebi sınırlayarak ekonomik aktivitede yavaşlamaya neden olduğu, bunun da dezenflasyon sürecine destek verdiği hatırlatıldı.

2026 yılında ise ekonomik faaliyette beklenen toparlanmanın şirket kârlılıklarına olumlu yansımasının öngörüldüğü belirtildi.

2026'da Borsa İstanbul'a yönelik görünüm olumlu

Bu çerçevede, 2026 yılı için Borsa İstanbul'a yönelik görünümün olumlu olduğu değerlendirilirken; dezenflasyon, faiz indirimleri, büyümede hızlanma ve şirket kârlarındaki toparlanmanın hisse senedi piyasasını desteklemesi bekleniyor. Olası kredi notu artışları ve yabancı sermaye girişlerinin de borsaya ek katkı sağlayabileceği ifade edilirken, küresel jeopolitik riskler ile yurt içindeki siyasi gelişmelerin izlenmesi gereken başlıca risk unsurları olmaya devam ettiği kaydedildi.