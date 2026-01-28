Almanya'nın en büyük bankasına polis baskını

Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank, Federal Kriminal Dairesi’nin (BKA) yürüttüğü kara para aklama soruşturmasının merkezinde yer alıyor. Banka, çarşamba günü yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetlerinin Frankfurt ve Berlin’deki ofislerinde arama gerçekleştirdiğini doğruladı. Yetkililer, soruşturmanın şüpheli para hareketleri ve yabancı şirketlerle kurulan iş ilişkileri üzerine yoğunlaştığını belirtti.

30 müfettiş kayıtları inceledi

Der Spiegel’in haberine göre, yaklaşık 30 müfettiş sivil kıyafetlerle Frankfurt am Main’deki genel merkeze girerek belge ve kayıtları inceledi. Frankfurt Savcılığı aramaların bankanın kimliği henüz açıklanmayan yöneticileri ve çalışanlarını kapsadığını bildirdi.

Deutsche Bank, savcılıkla tam işbirliği içinde olduğunu vurgularken, devam eden soruşturma nedeniyle ayrıntılı yorum yapmayacağını açıkladı. Savcılık kaynakları, bankanın bazı yabancı şirketlerle sürdürdüğü iş ilişkilerinin “kara para aklama amacıyla kullanılmış olabileceği” şüphesi üzerinde durulduğunu aktardı.

Yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti

Soruşturma haberinin ardından piyasalarda tedirginlik arttı. Gelişmelerin kamuoyuna yansımasıyla birlikte Deutsche Bank hisseleri yüzde 2’nin üzerinde değer kaybetti. Analistler, soruşturmanın seyrinin hem bankanın itibarı hem de finansal performansı açısından yakından izleneceğini belirtiyor.