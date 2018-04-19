Artan finansal erişimde kadınlar geride kaldı

19 Nisan 2018

Dünya Bankası, Bill & Melinda Gates Foundation ve Gallup iş birliğiyle 3 yılda bir hazırlanan "Global Findex Veri Tabanı"nın 2018 sayısını yayımladı.

Dünya genelindeki 144 ülkede finansal hizmetlere erişimi inceleyen raporda, 2014 yılından bu yana 515 milyon ve 2011'den bu yana da 1,2 milyar kişinin yeni banka hesabı açtırdığı bilgisine yer verildi

Dünya Bankası'nın raporu, finansal erişimin son yıllarda internet ve cep telefonlarıyla dünya genelinde artmasına karşın gelişmekte olan ülkelerin bu alandaki cinsiyet ayrımı açısından gelişme kaydedemediğini ortaya koydu.

Dünya Bankası, Bill & Melinda Gates Foundation ve Gallup iş birliğiyle her 3 yılda bir hazırlanan "Global Findex Veri Tabanı"nın 2018 sayısını yayımladı.

Dünya genelindeki 144 ülkede finansal hizmetlere erişimi inceleyen raporda, 2014 yılından bu yana 515 milyon ve 2011'den bu yana da 1,2 milyar kişinin yeni banka hesabı açtırdığı belirtildi.

Raporda, dünyada banka hesabına sahip olan toplam kişi sayısının 2011-2017'de güçlü artışla 3,8 milyara (yüzde 69) yükseldiği bildirildi.

Banka hesabına sahip kişilerin sayısındaki yükselişte özellikle Hindistan’ın 290 milyon yeni hesapla büyük rol oynadığına işaret edilen raporda, Hindistan hükümetinin hayata geçirdiği yeni politikaların finansal erişimi ciddi şekilde desteklediği vurgulandı.

İnternet ve akıllı cep telefonları gibi teknolojilerin finansal erişimi kolaylaştırdığına işaret edilen raporda, özellikle Sahraaltı Afrika ülkelerinde mobil banka hesaplarına yönelik kullanımın 2014-2017 döneminde yüzde 12’den yüzde 21’e yükseldiği kaydedildi.

"Finansal erişimde cinsiyet ayrımı sürüyor"

Rapora göre, söz konusu dönemde kadın-erkek arasındaki finansal erişim farkının gelişmekte olan ülkelerde yüzde 9’da sabit kaldığına işaret etti.

Dünya Bankası Grubu Araştırma Direktörü Aslı Demirgüç-Kunt liderliğinde hazırlanan "Global Findex Veri Tabanı" için düzenlenen basın brifinginde, finansal erişimin insanların fakirlikten kurtulmasından kadınların güçlendirilmesine kadar çeşitli faydaları olduğunu dile getirdi.

Banka hesabına sahip olmanın finansal erişimin ilk basamağı olduğunu belirten Demirgüç-Kunt, 2014-2017 döneminde bu alanda önemli gelişme kaydedildiğini vurguladı.

Demirgüç-Kunt, finansal erişimin daha da yaygınlaşmasında finansal teknolojilerin (fintech) önemli fırsatlar yarattığını ifade ederek, "Dünyada banka hesabına sahip olmayan 1,7 milyar kişinin 1,1 milyarının cep telefonu var." dedi.

Kaynak: AA