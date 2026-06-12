Asya borsaları Ortadoğu barış umutlarıyla sert yükseliyor

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Asya borsaları cuma günü yatırımcıların Ortadoğu bölgesindeki potansiyel barış anlaşmasına yönelik iyimserliği fiyatlamasıyla güçlü bir ralli gerçekleştirdi. Enerji fiyatlarındaki düşüş ve küresel enflasyon endişelerinin hafiflemesi Asya Pasifik genelinde hisse senetlerini destekledi. Uzay ve havacılık şirketi SpaceX 75 milyar dolar toplayarak tarihin en büyük halka arzını tamamladı ve 1.77 trilyon dolar değere ulaştı. Kurucu Elon Musk dünyanın ilk trilyoneri unvanını kazanırken Asya borsaları tarafında oluşan pozitif hava yatırımcı iştahını artırdı.

Trump hafta sonu itibarıyla İran ile bir barış anlaşmasının tamamlanabileceğini belirtti. Trump görüşmelerin İran liderliği içinde üst düzey seviyelere ulaştığını ve kilit bölgesel paydaşlardan destek bulduğunu aktardı. Önceki diplomatik iyimserlikler sonuç vermemiş olsa dahi yatırımcılar son gelişmeleri üç aylık çatışmayı sonlandırma yolunda inandırıcı bir adım olarak değerlendirdi. Jeopolitik risklerin azalması petrol fiyatlarında sert satışlara yol açarken Asya borsaları üzerindeki baskıyı kaldırdı.

Asya borsaları petrol fiyatlarındaki düşüşü fiyatlıyor

ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrol önceki seansta yüzde 2.6 düştükten sonra yüzde 1.9 daha gerileyerek varil başına 86.08 dolar seviyesini test etti. Brent tipi ham petrol ise gece işlemlerinde yaşadığı yaklaşık yüzde 3 oranındaki kaybın ardından yüzde 1.5 düşüşle varil başına 89.08 dolara indi. Hürmüz Boğazı civarındaki tansiyonun düşmesi enerji maliyetlerini aşağı çekerken enflasyon baskılarını da hafifletti. Düşen enerji fiyatları destekleyici bir katalizör işlevi görerek Asya borsaları hacimlerini yukarı taşıdı.

Japonya piyasasında Nikkei 225 yüzde 4.3 oranında sıçrarken Avustralya kaynak ağırlıklı hisse senedi piyasası yüzde 1.8 değer kazandı. Güney Kore tarafında KOSPI yüzde 8.3 gibi yüksek bir oranda ralli yaptı. Asya borsaları teknoloji hisselerinden güç alırken gece saatlerinde Nasdaq Bileşik Endeksi SpaceX halka arzının yarattığı coşkuyla yüzde 2.5 yükseldi. Küresel risk iştahı artarken Dow Jones Sanayi Endeksi genel olumlu havadan destek buldu.

Tahvil piyasalarında faiz artış beklentileri geriledi

Tahvil piyasası yatırımcıları Amerikan Merkez Bankası (FED) tarafından gelebilecek ek faiz artırım beklentilerini düşürdü. FED yetkililerinin ekim ayında faiz artırma olasılığı yüzde 51 seviyesinden yüzde 36 seviyesine indi. İki yıllık ABD Hazine tahvil getirileri yüzde 4.07 civarında tutunurken 10 yıllık gösterge tahvil getirileri yüzde 4.46 etrafında yatay bir seyir izledi. Asya borsaları genelinde oluşan risk iştahı zayıflayan dolar ile birleşince kıymetli madenlere alım getirdi.

Spot altın gece saatlerindeki güçlü rallisinin ardından yüzde 0.2 değer kazanarak ons başına 4222 dolar seviyesine ulaştı. Gümüş ise yüzde 0.3 yükselişle ons başına 67.52 dolar rakamını gördü. Şu sıralarda ons altın 4190.25 ve gümüş 67,177 dolar seviyesinden işlem görüyor. Döviz piyasasında Japon yeni hafif bir güçlenme kaydederken USD/JPY paritesi kritik 160 seviyesi etrafında işlem görüyor. Piyasa oyuncuları Japonya Merkez Bankası ve Yönetim Kurulu üyelerinden gelebilecek olası bir müdahaleye karşı tetikte beklerken tüm süreç küresel piyasalar için yeni bir dönüm noktası oluşturuyor.